Duisburg/Essen. RWE soll Grünstrom für die neue DRI-Anlage von Thyssenkrupp in Duisburg liefern. Doch der Stromhunger ist längst nicht gestillt.

Thyssenkrupp baut in Duisburg eine Anlage mit einem gewaltigen Energiehunger. Schon mit der Inbetriebnahme der ersten Direktreduktionsanlage müssten allein für den weitläufigen Thyssenkrupp-Standort „über 800 neue Windräder zu Wasser und auf Land gebaut werden“, rechnete Konzernchef Miguel López unlängst bei der Bilanzpressekonferenz in Essen vor. Thyssenkrupp werde mit der neuen Anlage, die einen Hochofen ersetzen soll, in nicht allzu ferner Zukunft einer der bundesweit größten Verbraucher von Grünstrom und Wasserstoff.