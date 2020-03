Hagen. Der Discounter Aldi einigt sich am Donnerstag mit der Milchindustrie über neue Preise für Frisch- und H-Milch. Die Landwirte sollen profitieren.

Die Discounter Aldi Nord und Aldi Süd haben sich überraschend schnell mit der Milchindustrie auf neue Preise für Frisch- und H-Milch geeinigt. In der Nacht von Sonntag auf Montag hatten bundesweit Landwirte an Zentrallagern des Unternehmens gegen die vorzeitigen Verhandlungen protestiert, unter anderem in Werl, Radevormwald und Wuppertal. Die Milchbauern hatten Sorge, dass der Discounter die aus ihrer Sicht aktuell erträglichen Preise drücken würde.

Preisanpassung ab Mai

Das scheint nun nicht der Fall zu sein. Das Unternehmen teilte am Nachmittag mit, dass es Aldi gelungen sei, eine zufriedenstellende Einigung für alle Geschäftspartnerin diesem Segment zu finden. Der Abschluss gilt für die sogenannte „weiße Linie“, also Frischmilch und Haltbare Milch. Aldi ist hier Markt bestimmend. Der Abschluss soll für die „weiße Linie“ ab Mai für eine Laufzeit von sechs Monaten gelten.

„Für uns als verantwortungsvollen Handelspartner ist neben den allgemein gültigen Gesetzen von Angebot und Nachfrage auch ein leistungsbezogener und damit fairer Preis für die Milchindustrie und insbesondere für die deutschen Landwirte wichtig“, sagte Christoph Schwaiger. Schwaiger ist verantwortlich für den internationalen Einkauf bei Aldi Süd.

Erstmals Verhandlung für Nord und Süd gemeinsam

Aldi habe die Verhandlungen für die Milchpreise in diesem Jahr früher aufgenommen, da erstmals der internationale Einkauf von Aldi Süd im Namen beider Häuser die Gespräche führte. Die seit Monaten sinkende Nachfrage auf dem Weltmarkt hat die Preise für Milcherzeugnisse zusehends unter Druck gesetzt. Am 10. März habe der Kieler Börsenmilchwert für Magermilch und Butter bei rund 32,38 Eurocent notiert, nach noch rund 36,56 Eurocent Anfang Januar 2020, bemerkt der Discounter. Von den Landwirten wurde Aldi zuletzt vorgeworfen, dass das Unternehmen das Thema Coronavirus nutze, um die Preise zu drücken.

Der Einkaufspreis für Milch liege mit dem aktuellen Abschluss sogar über den letzten Runden, so Chefeinkäufer Schwaiger. Nach Informationen der „LZ“ soll Aldi ab Mai fünf Cent mehr an die Lieferanten zahlen. Wie viel davon bei den Milchbauern ankommt, blieb aber offen.