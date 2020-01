1979 als Projekt gestartet

„Zwischen Arbeit und Ruhestand“ (Zwar) wurde 1979 als Projekt in Dortmund gegründet und später zum eingetragenen Verein.

Seit 1983 förderte das Land, angesiedelt beim Gesundheitsministerium, Zwar. Zuletzt mit knapp 600.000 Euro jährlich. Landesgesundheitsminister Karl-Josef Laumann ließ die Förderung zum 31. Dezember 2019 endgültig auslaufen. Dagegen unterschrieben im vergangenen Jahr rund 10.500 Menschen eine Online-Petition.

In 3300 Gruppen und 70 Netzwerken werden aktuell rund 10.000 Menschen in NRW von Zwar begleitet. In der Regel hat Zwar die Aufgabe, neue Gruppen anzustoßen und deren Strukturen zu festigen.