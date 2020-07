Wir suchen freie Mitarbeiter (w/m/d) für unsere Digitalteams

Du bist Digital Native, hast einen sicheren, natürlichen Schreibstil und Spaß an der Kommunikation in Sozialen Medien? Dann suchen wir Dich!

Wer wir sind:

Die Funke Mediengruppe ist eines der größten Medienunternehmen in Deutschland und publiziert in NRW unter anderem die Tageszeitungen WAZ, Westfalenpost, Westfälische Rundschau, NRZ und betreibt die dazugehörigen Online-Portale. Und um diesen Bereich geht es.

Wir suchen:

Freie Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für unseren Auftragnehmer-Pool am Standort Essen. Unsere Auftragnehmer betexten und setzen Advertorials um, steuern Themen-Channels inhaltlich und betreuen unsere Social-Media-Kanäle in Facebook und Twitter. Zudem moderieren sie die Kommentarspalten in unseren Portalen.

Was wir Dir bieten:

Selbstständiges Arbeiten in unseren Themenchannels sowie in unseren Social-Media-Angeboten: Kommentarspalten, Facebook-Auftritte und Twitter-Kanäle.

Multimediales, plattform-orientiertes Arbeiten in einem modernen digitalen Umfeld.

Flexible Einsatz- und Arbeitszeiten.

Eine faire Bezahlung.

Einblicke in die Redaktionswelt – einen Einstieg in den crossmedialen Journalismus.

Deine Aufgaben sind:

Du erstellst selbstständig beziehungsweise in Absprache mit der Redaktion oder unseren Kunden werbliche und redaktionelle Online-Inhalte.

Diese Inhalte verteilst Du in den passenden Umsetzungsformen auf unseren Online-Portalen.

Du betreust mehrere Themen-Channels inhaltlich anhand vorgegebener Parameter.

Als Auftragnehmer in Sachen Community-Management überwachst Du Kommentarströme und Beiträge von Usern auf unseren Plattformen sowie unseren Accounts in den Sozialen Medien.

Du moderierst die Debattenbeiträge der Nutzer und achtest auf die Einhaltung der Netiquette.

Du bist perfekt als freier Mitarbeiter für uns, wenn Du...

... im Internet und auf Social-Media-Plattformen zuhause bist.

... erste Praxiserfahrung aus einer Online- oder vergleichbaren Redaktion mitbringst oder sogar ein Volontariat absolviert hast.

... einen sicheren, natürlichen Schreibstil hast.

... Spaß an der Kommunikation in Sozialen Medien hast

... unter Zeitdruck schnell und zuverlässig arbeitest und bereit bist, zu wechselnden Einsatzzeiten (auch am Wochenende) zu arbeiten.

Interessiert? Dann schick Deine Bewerbung per Mail an a.jakoby@funkemedien.de

Wir freuen uns auf Dich!