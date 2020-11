Karneval in NRW: Kaum Jecken unterwegs - bislang alles ruhig

Düsseldorf/Köln. Corona macht den Feierlustigen in NRW einen Strich durch die Rechnung. Statt Party-Stimmung herrscht vielerorts gähnende Leere. Ein Überblick.

Überfüllte Bahnhöfe, bunte Kostüme und ausgelassene Partystimmung - der Auftakt der Karnevalssaison wird im Rheinland und am Niederrhein traditionell groß gefeiert. Corona macht den Jecken jedoch am 11.11. einen Strich durch die Rechnung: Alle Feiern wurden abgesagt, in den Innenstädten gilt ein striktes Party-Verbot. Einige Karnevalsvereine bieten digitale Alternativen. Wir erklären, wie sich die Städte gegen Feierlustige rüsten. Und welche Stimmung in den Karnevalshochburgen herrscht.

Düsseldorf: Hoppeditz-Erwachen in digitaler Form

Eine Frau steht mit Karnevalsmütze und Mundschutz in der Düsseldorfer Innenstadt. Foto: Anika Bloemers

Am Düsseldorfer Rathausplatz herrscht am Mittwochmorgen gähnende Leere: Nur vereinzelt treffe man in der Innenstadt Leute an, die sich verkleidet haben oder eine Pappnase tragen, berichtet unsere Reporterin Anika Bloemers. Die Stadt sei beinahe menschenleer, auch ein größeres Polizeiaufgebot sei nicht zu erkennen. „Momentan ist alles ruhig“, bestätigt Polizeisprecher Kim Ben Freigang. „Der heutige Tag ist wie jeder andere.“ Bislang gebe es keine Informationen, dass im Stadtgebiet größere Party-Gruppen unterwegs sind. „Es ist nichts besonderes auf den Straßen zu sehen“, so Freigang.

Das traditionelle Hoppeditz-Erwachen findet in diesem Jahr in digitaler Form statt. Dazu hat das Comitee Düsseldorfer Carneval die Seite hoppeditz.helau.cc eingerichtet. Statt vor mehreren tausend Zuschauern auf dem Platz vor dem Rathaus aus einem Senftopf zu klettern, wird Hoppeditz-Darsteller Tom Bauer seine Rede hinter verschlossenen Türen halten. Die traditionelle Erwiderung auf den Hoppeditz hält der neue Oberbürgermeister Stephan Keller (CDU).

Ab 11 Uhr können sich Feierlustige den Livestream über das Hoppeditz-Erwachen auf Youtube anschauen. Zudem soll es eine Zoom-Konferenz geben, bei der sich die Karnevalisten virtuell sehen, gegenseitig zuprosten, schunkeln und mitsingen können.

Alkoholverbot und mehrere Hundertschaften in Köln

Auch der Alter Markt in Köln ist am Mittwochmorgen menschenleer, berichtet unser Reporter Andreas Böhme. Normalerweise versammeln sich in der Kölner Innenstadt Hunderttausende Karnevalstouristen. Diesmal jedoch sind alle Feiern abgesagt, und es gilt ein Alkoholverbot, auch auf der Straße. „Es ist ganz ruhig aktuell“, sagt Polizeisprecherin Annemarie Schott. Größere Menschenansammlungen seien der Kölner Polizei nicht bekannt.

So ruhig wie dieses Jahr dürfte es in Köln am 11.11. schon lange nicht mehr gewesen sein - wobei das Datum erst in den letzten 20 bis 30 Jahren zu einem Mega-Event geworden ist. Für die Stadt ist der Ausfall ein wirtschaftlicher Aderlass - von Kneipen und Gaststätten über Veranstaltungs-Locations und Hotels bis hin zu den Kostümgeschäften haben alle Verluste zu beklagen.

Die Polizei will mit mehreren Hundertschaften im Einsatz sein, um sicherzustellen, dass die Verbote auch eingehalten werden. Angemeldet ist auch eine Kundgebung gegen die Corona-Schutzbestimmungen. Die Karnevalisten setzen gegen diese Demos noch ein besonderes Zeichen: Die Roten Funken wollen über der Innenstadt einen Zeppelin mit einer klaren Botschaft aufsteigen lassen. Auf der einen Seite steht auf Kölsch „Bliev zohuss“ (Bleib zuhause), auf der anderen auf Hochdeutsch „Bleibt gesund“.

Karneval am Niederrhein: Städte sind vorbereitet

„Zum morgigen Karnevalsbeginn wird unser Bürger- und Ordnungsamt kein zusätzliches Personal einsetzen“, kündigte Duisburgs Stadtsprecher Sebastian Hiedels am Dienstag an. Die Stadt kontrolliere in Zusammenarbeit mit der Polizei aber weiterhin im gesamten Stadtgebiet die Einhaltung der Corona-Schutzverordnung. Ein Alkoholverbot gilt nicht. Auch in Emmerich wird mit keinem größeren Menschenaufkommen gerechnet. „Die Karnevalsvereine in unserer Stadt haben sämtliche Aktionen und Festivitäten schon vor Wochen abgesagt“, so Sprecher Tim Terhorst.

Die Stadt Kleve hat ihre Bestreifung in der Innenstadt verstärkt, geht aber auch von einem ruhigen Auftakt der Karnevalssession aus. Ähnlich ist die Situation in Essen: „Zwar wird auch bei uns traditionell Karneval gefeiert“, erklärt Sprecherin Jasmin Trilling. „Allerdings ist das überhaupt nicht mit den Situationen in Düsseldorf oder Köln vergleichbar.

In Mülheim hat der Hauptausschuss Groß-Mülheimer-Karneval alle Veranstaltungen abgesagt. „Uns liegen keinerlei Erkenntnisse vor, dass irgendetwas illegal stattfinden soll, dementsprechend haben wir auch keine besonderen Einsätze geplant“, sagt Stadtsprecher Volker Wiebels.

Auch in Dinslaken gibt man sich entspannt: „Da Gaststätten für das Verweilen nicht geöffnet haben und auch keine Veranstaltungen stattfinden dürfen, ist zunächst einmal nicht mit besonderen Kontrollbereichen zu rechnen“, so Marcel Sturm. „Wir gehen davon aus, dass die Corona-Maßnahmen in Dinslaken am 11.11. genauso eingehalten werden wie am 10.11. und am 12.11.“

In Wesel wurden ebenfalls alle Veranstaltungen abgesagt. „Die Stadtwacht ist im gesamten Stadtgebiet unterwegs. Alle Bereiche werden stichprobenartige kontrolliert“, sagte Stadtsprecher Swen Coralic. Die Karnevalsvereine würden die Corona-Maßnahmen unterstützen. An der Niederrheinmuseum sei zudem ein großes Banner aufgehangen worden. „Zu lesen ist: ‘Wir Karnevalisten grüßen mit dreimal Wesel Helau und wünschen auf diesem Weg gute Gesundheit’“, so Coralic.

Bund Deutscher Karneval: Live-Stream ab 10.45 Uhr

Der Bund Deutscher Karneval (BDK) lädt derweil zur bundesweit ersten digitalen Eröffnung der Session ein - rund um den offiziellen Startschuss um 11.11 Uhr. „Wir wollen in diesen Zeiten trotzdem präsent sein und die Freude in die Wohnzimmer bringen“, sagte BDK-Präsident Klaus-Ludwig Fess. Dies sei aber kein Aufruf zum Partymachen: „Die Leute sollen zuhause bleiben und nicht rausgehen.“

Bei einem Live-Stream, der im Internet unter anderem über die Seite www.karnevaldeutschland.de (ab 10.45 Uhr) zu sehen sein soll, werde ein buntes Programm geboten: Unter anderem soll ein neues Musikvideo mit einem speziellen BDK-Song „Die längste Polonaise auf der Welt“, bei der jeder 1,50 Meter Abstand hält, präsentiert werden.

Neben dem saarländischen Ministerpräsidenten Tobias Hans (CDU) und der rheinland-pfälzischen Regierungschefin Malu Dreyer (SPD) werde auch BDK-Sonderbotschafterin Annegret Kramp-Karrenbauer (CDU) mit einer Video-Botschaft dabei sein, kündigte Fess an. Wegen Corona sind Veranstaltungen mit vielen Menschen für die Session 2020/21 abgesagt. Der BDK zählt bundesweit rund 2,6 Millionen Mitglieder in mehr als 5300 Vereinen und Zünften.

Reul und Laschet appellieren: „Bleiben Sie zuhause“

Der 11.11. soll an diesem Mittwoch ein Tag wie jeder andere werden. „Bleiben Sie zu Hause“, appellierte NRW-Innenminister Herbert Reul an die Bürger. Die Polizei werde die Einhaltung der Corona-Regeln kontrollieren und bei Verstößen „konsequent einschreiten“, sagte der CDU-Politiker.

Auch Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Armin Laschet meldete sich am Dienstag via Twitter zu Wort. „Bitte fahren Sie nicht in die Karnevalshochburgen“, sagte Laschet in einer Video-Botschaft. „Dort sind die Kneipen zu, viele wollen nicht feiern.“ Die Vereine, die Musiker, alle hätten gesagt: „In Corona-Zeiten müssen wir verzichten. Und dann können wir im nächsten Jahr umso engagierter Karneval feiern.“ Deshalb gelte das Motto: „Alaaf und Helau – diesmal aber ohne Präsenz in den Hochburgen.“ (dpa/red)