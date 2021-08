Wetterprognose Wetter in NRW: Erneut Gewitter und Starkregen am Wochenende

Offenbach. Das Wetter in NRW bleibt auch an diesem Wochenende regnerisch. Stellenweise sind "unwetterartige Entwicklungen" möglich, so die Meteorologen.

In Nordrhein-Westfalen bleibt es auch am Wochenende regnerisch und gewittrig. Am Samstag sollen teils dichte Wolken und im Tagesverlauf Schauer und einzelne Gewitter über das Land ziehen, wie ein Meteorologe des Deutschen Wetterdienstes (DWD) am Freitag sagte.

Auch unwetterartige Entwicklungen seien „nicht ganz ausgeschlossen“. Einem Wettermodell zufolge könne Starkregen mit bis zu 30 Litern pro Quadratmeter in einer Stunde lokal auftreten, berichtete der Experte. Zwischen den Schauern zeige sich aber auch mal die Sonne.

Am Sonntag rechnet der Wetterdienst wieder mit einzelnen Regenschauern und Gewittern bei Temperaturen bis an die 23 Grad. Ansonsten werde es teils heiter und wolkig. (dpa)

