A42: Autobahn überflutet wegen defekter Pumpenanlage

Essen. Herne, Bochum, Recklinghausen, Fröndenberg: Mehrere NRW-Städte waren am Donnerstagabend von Unwettern getroffen worden. A42 unter Wasser.

Wetter in NRW: Wieder ist ein Unwetter über NRW gezogen. In einigen Städten kam es zu heftigen Regenfällen.

Wieder ist ein Unwetter über NRW gezogen. In einigen Städten kam es zu heftigen Regenfällen. Die A42 bei Herne wurde völlig überschwemmt. Etliche Autos steckten dort mehrere Stunden fest.

bei Herne wurde völlig überschwemmt. Etliche Autos steckten dort mehrere Stunden fest. Erst Anfang der Woche hatten in Fröndenberg hunderte Menschen ihre Wohnungen verlassen müssen: Dort drohte ein Damm zu brechen.

Heftige Regenfälle infolge eines Gewitters haben am Donnerstagabend zu zahlreichen Feuerwehreinsätzen geführt. Allein in Herne mussten die Rettungskräfte mehr als 50 Mal ausrücken. Auf der A42 blieben viele Autos auf der überschwemmten Fahrbahn stecken.

Zwischen dem Kreuz Herne und der Abfahrt Gelsenkirchen-Bismarck ging für mehrere Stunden nichts mehr. Die Autos seien einfach im Wasser stecken geblieben, hieß es am Donnerstagabend aus der Leitstelle der Autobahnpolizei. Der Streckenabschnitt wurde gesperrt. Polizei und Feuerwehr waren unter anderem mit Pumpen im Einsatz, um die Lage zu beobachten und sich wenn nötig um die Feststeckenden zu kümmern. „Wir müssen jetzt geduldig sein und abwarten, bis das Wasser wieder abfließen kann“, sagte ein Sprecher.

Grund für die Überflutung war eine defekte Pumpenanlage, die die Autobahn bei Starkregen an der Stelle eigentlich befahrbar halten soll, teilte eine Sprecherin der Autobahnpolizei Münster am Freitagmorgen auf Anfrage mit. Gegen 17.40 Uhr seien Polizei und Feuerwehr am Donnerstagabend zu der überfluteten Stelle gerufen worden. Um 21.30 Uhr sei dann begonnen worden, das Wasser mit mobilen Pumpen von der Autobahn zu schaffen. Die A 42 war in Fahrtrichtung Duisburg zwischen Herne-Wanne und Gelsenkirchen-Bismarck voll gesperrt, in Gegenrichtung war eine Fahrbahn frei. Der Verkehr wurde um den gesperrten Bereich herumgeleitet, berichtete die Polizei. Um 22.20 Uhr war die Sperrung aufgehoben, teilte die Polizei mit.

Der Starkregen führte auch zu Problemen auf der A43, teilte die Polizei mit. In der Anschlussstelle Gelsenkirchen-Bismarck seien mehrere Fahrzeuge liegen geblieben. Eine Sperrung wie auf der A42 habe es aber nicht gegeben, sagte die Polizeisprecherin.

Nichts ging mehr auf der A42 bei Herne: Die Autobahn wurde vom Unwetter überschwemmt. Foto: Justin Brosch

Land unter auf der A42: Hier finden Sie mehr Bilder des ungewöhnlichen Szenarios

Unwetter im Ruhrgebiet: 50 Einsätze in Herne, Blitzeinschläge in Bochum

Die Feuerwehr-Leitstelle Herne sprach am Abend von mehr als 50 Einsätzen. Man sei mit 130 Kräften im Einsatz. Es waren den Angaben nach zahlreiche Keller vollgelaufen und mehrere große Ausfahrtsstraßen überflutet worden. Am Abend hatte sich die Wetterlage beruhigt. Lesen Sie hier mehr zur Lage in Herne.

In der Nachbarstadt Bochum musste die Feuerwehr ebenfalls zu unwetterbedingten Einsätzen ausrücken. Zweimal war dort ein Blitz in Bäume eingeschlagen, die umzustürzen drohten.

Unwetter in NRW: Wieder trifft es Fröndenberg

Auch in der bereits vor einigen Tagen durch Überschwemmungen schwer getroffenen Stadt Fröndenberg an der Ruhr liefen wieder mehrere Keller voll. Lesen Sie hier mehr über das Unwetter in Bochum.

In Recklinghausen wurde eine Autobahnunterführung überschwemmt. Sie wurde komplett gesperrt. Insgesamt kam es nach Angaben der Feuerwehr vom Abend zu acht unwetterbedingten Einsätzen in der Stadt. In Bergisch Gladbach war die Feuerwehr mit 35 Einsatzkräften und 13 Einsatzfahrzeugen an diversen Einsatzstellen unterwegs. Im Stadtteil Sand trat ein Bach über die Ufer.

Gelsenkirchen hingegen blieb weitgehend vom Unwetter verschont: Die Feuerwehr meldete lediglich Einsätze der Kategorie "Tagesgeschäft" (Hier geht's zur Meldung aus Gelsenkirchen).

Warnung vor 40 bis 60 Litern Regen

Meteorologen hatten vor Unwettern gewarnt. Ab Mittag sei mit ersten Gewittern zu rechnen, die sich dann ausweiten und stärken würden, hieß es am Morgen vom Deutschen Wetterdienst (DWD). Es können in kurzer Zeit 40 bis 60 Liter Regen pro Quadratmeter fallen. Auch einzelne stürmische Böen sind möglich. Betroffen sein sollen vor allem der Südwesten und Osten von NRW. Die Temperatur steigt auf 23 bis 26 Grad, in der Eifel um 20 Grad.

In der Nacht zum Freitag kann es laut DWD heftigen Starkregen geben, lokal seien auch Überflutungen möglich. Die Lage sei aber noch sehr unsicher. In Teilen von Nordrhein-Westfalen soll es demnach auch trocken bleiben bei Tiefstwerten zwischen 16 bis 12 Grad. Am Freitag kann es vereinzelt schauern, im Osten sind weiterhin Gewitter mit Starkregen möglich. Die Höchsttemperaturen liegen bei 23 bis 25 Grad, im höheren Bergland bis 21 Grad.

In der Nacht zum Samstag soll es trocken bleiben bei Tiefstwerten zwischen 15 und 12 Grad, im Bergland bis 9 Grad. Der Samstag wird dann heiter bis wolkig. Es kann zunächst vereinzelt schauern oder kurz gewittern, bevor am Abend im Westen kräftige Gewitter aufziehen. Die Höchsttemperatur liegen am Samstag zwischen 24 und 26 Grad, im Bergland um 22 Grad.

Gewitter in NRW: Regen weicht Deichkrone auf

Bereits zu Beginn der Woche hatten Unwetter teils schwere Schäden in NRW angerichtet. Besonders betroffen war Fröndenberg: Starkregen hatte am Sonntag einen 80 mal 60 Meter großen Angelteich oberhalb des Ortsteils Westick volllaufen lassen und die Deichkrone aufgeweicht. Ein Deichbruch konnte nicht vollständig ausgeschlossen werden. Rund 700 Menschen mussten deshalb ihre Häuser am Montag verlassen und die Nacht zu Dienstag bei Freunden oder Verwandten verbringen. Etwa 40 kamen in einer Notunterkunft in einer Gesamtschule unter.

>> Lesen Sie hier: Unwetter in Fröndenberg: Wassermassen überfluten Straßen

Dienstag hatten Hilfskräfte den Deich mit einem Raupenfahrzeug vorsichtig an einer Stelle geöffnet, um Wasser und Schlamm kontrolliert ablaufen zu lassen und auf ein benachbartes Feld zu leiten. Nach Angaben des Kreises Unna befanden sich in dem Teich mindestens 5000 Kubikmeter Schlamm, der mit Wasser durchsetzt war.

Am Sonntag hatte ein Gewitter mit heftigen Regenfällen Straßen in der Stadt mit insgesamt rund 21.000 Einwohnern überflutet. Keller waren vollgelaufen, Bäche über die Ufer getreten. Unter anderem eine Senioreneinrichtung und ein Freibad waren mit Wasser und Schlamm überflutet worden.

Feuerwehr und Polizei hatten am Sonntagnachmittag auch in und um Dortmund etliche Einsätze. Im Stadtteil Scharnhorst war der Dachstuhl eines Hauses durch einen Blitzeinschlag in Brand geraten. Verletzt wurde niemand. Auf den Straßen und Autobahnen gab es durch Starkregen vielerorts Überflutungen, Keller und Gullys liefen voll. In Kirchhellen wurde eine Straße überflutet. (mit dpa)

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Wetter