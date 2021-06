Wetter in NRW: Sommerliches Wochenende und neue Gewitter

Essen. Das Wetter zeigt sich am Wochenende in NRW sommerlich warm, am Montag gar hochsommerlich. Doch dann stehen Gewitter bevor, örtlich gar Unwetter.

Beim Wetter in NRW stehen am Wochenende einige sommerliche Tage bevor. Am Freitag halten sich die Tagestemperaturen noch deutlich unter der 30-Grad-Marke, doch am Sonntag und am Montag kann die Marke erreicht und auch leicht übertroffen werden, sagt der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Essen voraus. Doch dann kann es erneut zu Gewittern kommen, örtlich auch unwetterartig.

"Der Freitag wird heiter bis wolkig", sagt DWD-Meteorologe Erwin Hafenrichter. Die Temperaturen steigen bis auf 24 Grad Celsius. Während es am Donnerstag nachmittags von Eifel bis Sauer- und Siegerland einzelne Gewitter gab, zum Teil auch mit Starkregen, sei dieses Szenario am Freitag in NRW nicht zu erwarten: "Es bleibt wohl komplett trocken", sagt Hafenrichter.

Wetter in NRW: Sommerlich warm am Wochenende

Am Samstag kann es bis zu 27 Grad warm werden, der Tag dürfte ebenfalls "heiter bis wolkig" sein, sagt Hafenrichter. Es sei möglich, dass es am Abend vereinzelt zu Schauern kommen kann.

Auch der Sonntag bleibe voraussichtlich vom Morgen bis in den Nachmittag niederschlagsfrei. "Es wird nochmal wärmer", sagt Hafenrichter: Bis zu 29 Grad sind möglich. Ab dem frühen Nachmittag könnten sich Gewitter bilden, am ehesten wohl in der Eifel, sagt der Meteorologe.

30 Grad am Montag - Gewitter führen zu Abkühlung

Die 30-Grad-Marke werde dann wohl am Montag seit der Hitzewelle vor zwei Wochen wieder übertroffen: Bis zu 31 Grad warm kann es werden, die Nacht zu Montag sei ebenfalls die wärmste der vergangenen gut eineinhalb Wochen, kündigt Hafenrichter an.

Am Montag dürfte die kurze Hitze-Phase jedoch auch wieder enden, meint der Meteorologe: Ab dem Abend dürften sich Gewitter bilden, "die örtlich auch unwetterartig ausfallen können", sagt Hafenrichter. "Die Luftmasse ist sehr feucht, deshalb kann dann in kurzer Zeit sehr viel Regen fallen". Und weil die Gewitter sich örtlich bilden und kaum weiterziehen, seien die von Hagel oder Starkregen betroffenen Bereiche eher kleinräumig.

Die Gewitter dürften am Dienstag dann zu eine Abkühlung folgen, sagt Hafenrichter. Es werde nicht mehr ganz so warm, bis zu 28 Grad seien möglich, in den meisten Regionen in NRW bleiben die Temperaturen aber wohl darunter.

Wetter in NRW: 17. Juni war der bisher heißeste Tag des Jahres

Der Donnerstag, 17. Juni, war der bislang heißeste Tag des Jahres in NRW. In vielen Städten zeigten die Thermometer Temperaturen von deutlich über 30 Grad. Der höchste Wert Deutschlands wurde in NRW gemessen: am Flughafen Münster/Osnabrück lag die Temperatur in der Spitze bei 35,5 Grad. Auf Platz zwei landete mit 35,3 Grad Hamburg-Neuwiedenthal.

Für einen Rekord reichte dies jedoch nicht. Die höchste jemals in einem Juni in NRW gemessene Temperatur lag bei 37,9 Grad – gemessen am 27. Juni 1947 an Stationen in Köln und Königswinter.(dae/mawo/mit dpa)

