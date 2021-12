Wer Abellios Linien übernimmt, steht fast überall fest

An Rhein und Ruhr. Für das Niederrhein-Netz gibt es sogar zwei Bewerber, doch nicht nur diese beiden dürften vor Problemen stehen, alles auf die Schiene zu bringen.

Es gibt eine gute und eine schlechte Nachricht für Bahnkunden am Niederrhein. Die schlechte: Wegen des grenzüberschreitenden Betriebs bis Arnheim und dem zeitgleichen Neustart auf der Linie Wesel-Bocholt gilt das Niederrhein-Netz als besonders herausfordernd. Daher blickt der Fahrgastverband „ProBahn“ mit Skepsis auf die in dieser Woche anstehende Notvergabe des bisherigen Abellio-Liniennetzes zum 1. Februar 2022..

Es sei fraglich, so ProBahn-Sprecher Lothar Ebbers, ob es in allen Fällen gelinge, das bisherige Personal für den Wechsel zum neuen Verkehrsunternehmen zu bewegen – auch wenn es dafür „Halteprämien“ gebe: „Es wird definitiv ruckeln.“ Insbesondere im Niederrheinnetz stelle der Wechsel eine Herausforderung dar: Schließlich braucht es für die Linien in die Niederlande besonderer Genehmigungen, zudem sei zeitgleich mit dem Betreiberwechsel die Wiedereröffnung der Strecke Wesel-Bocholt geplant – mit einer Zugteilung im Bahnhof Wesel

Die gute Nachricht: Immerhin werfen gleich zwei Bahnunternehmen als Nachfolger des in Not geratenen Bahnunternehmens Abellio ihren Hut in den Ring. Zum einen ist da Transdev, ein französisch-deutscher Konzern, größter privater Bahnbetreiber in Deutschland, der in der Region unter anderem mit den Töchtern „NordwestBahn“ und Rheinisch-Bergische Bahn (S 28 Kaarst-Düsseldorf-Mettmann) unterwegs ist.

Die NordwestBahn fährt bereits von Kleve nach Düsseldorf sowie von Essen ins Münsterland und hat sich zumindest in der Region nach einer Abmahnung 2018 deutlich stabilisiert. Transdev gehört zu rund zwei Dritteln einer französischen Bank, die übrigen Anteile liegen bei der Rethmann-Gruppe, bekannt auch durch die Entsorgungstochter Remondis.

Bewerber vom britischen Börsenkonzern bis zur Rurtalbahn

Ebenfalls im Rennen um das Niederrhein-Netz (Linien RE 19 Arnheim/Bocholt-Wesel-Düsseldorf, RB 35 Mönchengladbach-Duisburg-Gelsenkirchen) ist Vias, ein dänisch-deutsches Unternehmen, das im VRR bislang nur zwei kleinere Linien in Mönchengladbach und Düsseldorf betreibt, ansonsten eher im Raum Frankfurt und von dort den Rhein abwärts aktiv ist. Vias gilt zudem als Favorit für die Übernahme der S 7 von Wuppertal über Remscheid nach Solingen und künftig weiter nach Düsseldorf. Vias gehört je zur Hälfte der Dänischen Staatsbahn und der Rurtalbahn in Düren, die unter anderem auch als Infrastrukturbetreiber der Strecke Kamp-Lintfort-Moers in der Region aktiv ist.

Das Abellio-Liniennetz in NRW: Vier Firmen bewerben sich um die fünf Pakete – das Niederrhein-Netz wollen sogar zwei Betreiber. Foto: Marc Büttner Funkegrafik NRW

Die übrigen S-Bahn-Strecken der Linien 2 (Essen bzw. Recklinghausen-Herne-Dortmund), 3 (Oberhausen-Essen-Hattingen), 9 (Recklinghausen/Haltern-Essen-Wuppertal-Hagen) werden an DB-Regio NRW gehen, die ja auch die östliche Hälfte des S-Bahnnetzes betreiben. Zudem gehören der RE 49 (Wesel-Essen-Wuppertal), die RB 32 (Duisburg-Gelsenkirchen-Dortmund) und RB 40 (Essen-Hagen) zum S-Bahn-Paket.

Da ergibt es Sinn, dass DB Regio sich anschickt, auch das Ruhr-Sieg-Netz mit den Linien von Essen über Hagen ins Sauerland zu übernehmen, während National Express, das bereits die RRX-Linien 4 (Aachen-Düsseldorf-Wuppertal-Hamm), 5 (Koblenz-Düsseldorf-Oberhausen-Wesel) und 6 (Köln-Bonn-Flughafen-Duisburg-Essen-Minden) betreibt, wohl die beiden RRX-Linien 1 (Aachen-Essen-Hamm) und 11 (Düsseldorf-Essen-Kassel) von Abellio übernehmen wird. Nach anfänglichem Ärger über die Qualität auf der Linie RE 7 (Krefeld-Köln-Wuppertal-Münster) und der RB 48 (Bonn-Köln-Wuppertal) hat der börsennotierte britische Konzern die Lage in NRW derzeit ordentlich im Griff.

Ton zwischen Abellio und dem VRR ist zunehmend ruppig

Wie sehr es bei dem Betriebsübergang von Abellio zu den neuen Betreibern nunmehr ruckeln wird, ist offen. Der Ton zwischen der Abellio-Geschäftsführung und dem VRR, aber auch dem Landesministerium scheint durchaus ruppig zu sein. Motivation und Bereitschaft zu einer Betriebsüberleitung seien vermutlich kaum vorhanden, heißt es aus VRR-Kreisen. Zudem werde sich die Strategie von Abellio nach dem Ausscheiden in den letzten Wochen des Betriebs wohl deutlich verändern: Statt einer Sicherung des Betriebs stehe eher die Sicherung der Insolvenzmasse im Fokus.

Deswegen warb die VRR-Chefetage auf Betriebsversammlungen bei Abellio mit warmen Worten und deutlichen Zusagen dafür, dass die rund 1080 Beschäftigten sich auf einen Betriebsübergang mit allen Rechten und Pflichten einlassen. Sogar von „Halteprämien“ für jene, die nicht kündigen, ist die Rede. Jedenfalls darf das Zug- und Leitstellenpersonal Überstunden und Urlaubspläne mitnehmen zur neuen Firma – welche auch immer das sein wird. Denn vor allem Lokführer ist ein Mangelberuf. Und selbst, wenn es Neueinsteiger gäbe: Sie müssten zunächst die neuen Strecken kennenlernen und zweitens eine Lizenz für den jeweils zu bedienenden Zug haben.

Warme Worte und Halteprämien für die Abellio-Belegschaft

Immerhin: Was das rollende Material angeht, glaubt man sich auf der sicheren Seite. Die weiß-grünen Stadler-Züge des S-Bahnnetzes gehören genauso wie die RRX-Fahrzeuge dem VRR, die Triebwagen in Silbergrau-Schwarz und Rot einer Leasingfirma. Und die wird die Züge wohl kaum meistbietend woanders einsetzen. Denn etliche Züge des Niederrheinnetzes sind Drei-System-Züge, die sowohl mit dem niederländischen als auch mit dem deutschen Bahnstrom zurechtkommen.

Ob und wie gut es dem künftigen Betreiber der grenzüberschreitenden Linie RE 19 gelingt, problemlos die Lizenz fürs niederländische Bahnnetz zu bekommen, ist eines der Themen, das jetzt in Fachgruppen, besetzt von Abellio, dem VRR und dem Landesverkehrsministerium, bearbeitet wird. Nicht, dass die Mutter, die Niederländische Staatsbahn, dem Nachfolger der eigenen, gescheiterten Unternehmenstochter Abellio grollen würde, aber man weiß ja nie...

Und was kostet eigentlich so ein Zug pro Kilometer?

Mit rund 410 Millionen Euro Mehrkosten bis 2034 rechnet der VRR, weil die ach so günstigen Abellio-Verträge sich von der niederländischen Bahntochter nicht halten ließen. Die Niederländer – und damit deren Steuerzahler – zahlten drauf. Das muss nun der deutsche Steuerzahler übernehmen.

Die Notvergaben bis Dezember 2023 werden zwischen (erstaunlich) wenigen Cent und bis zu knapp fünf Euro pro Kilometer teurer, heißt es. Was genau ein Zugkilometer kostet, ist sehr unterschiedlich. Es hängt (logisch) vom Zug ab, wie viel Begleitpersonal mitfahren soll und was DB Netz für jeden Streckenkilometer und jeden Bahnhofsaufenthalt nimmt.

Irgendwo zwischen 15 und 20 Euro pro Kilometer dürften die Preise da liegen. Ungefähr ein sattes Drittel davon gehen an DB Netz, je gut zehn Prozent sind Personalkosten sowie Kosten für Strom oder Diesel. Abschreibung (oder Miete) sowie Unterhalt der Züge samt Reinigung machen ein weiteres Drittel aus. Bleibt noch ein einstelliger Prozentbetrag für Verwaltung, Wagnis und Gewinn