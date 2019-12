Weitere Termine für Adventsfenster

Weitere Adventsfenster in Bredenscheid werden geöffnet am heutigen Montag, 9. Dezember, außerdem am 10., 18. und 19. Dezember jeweils um 18 Uhr sowie am 16. Dezember um 15.30 Uhr. Über die genauen Treffpunkt informiert eine Liste an der Sparkasse in Bredenscheid.

Eine Adventsaktion gibt es auch in Welper . Jeden Tag der Adventszeit laden dort um 18 Uhr Institutionen, Vereine oder Geschäftsleute zum Treffen mit kleinen Aufführungen ein.