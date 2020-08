Was halten Sie von 150 Euro Sofort-Bußgeld für Maskenmuffel?

Essen. 150 Euro Bußgeld und an der nächsten Haltestelle raus: NRW will härter gegen Maskenmuffel in Bus und Bahn durchgreifen. Was meinen Sie dazu?

Nordrhein-Westfalen will bei Verstößen gegen die Maskenpflicht in Bussen, S-Bahnen oder Straßenbahnen künftig sofort ein Bußgeld von 150 Euro abkassieren. NRW-Verkehrsminister Hendrik Wüst (CDU) sagte der „Rheinischen Post“: „Wer ohne Mund-Nasen-Schutz erwischt wird, muss an der nächsten Haltestelle raus und zahlen. Wüst sagte, man wolle „keine lange Diskussion mehr mit Maskenmuffeln“. Was halten Sie davon?

