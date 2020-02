Vorschlag mit Charme

Der Vorschlag des Stadtsportverbands-Vorsitzenden Michael Heise hat Charme. Verwaltung, sein Verband, die Vereine, also­ die Sportler selbst, mögen sich an einen runden Tisch setzen und einen Sportentwicklungsplan erarbeiten. Weil sie selbst am besten wüssten, was nötig ist; weil in einem neuen Gutachten vermutlich nur ein in Nuancen anderes Ergebnis als 2008 herauskommen wird.

Doch das ist nicht gewünscht. Die Politik hat sich der Vorlage der Verwaltung angeschlossen und möchte eine externe Exper­tise haben. Das ist nicht neu in Hattingen. Nur sollte diesmal bereits im Vorfeld darauf geachtet werden, dass dies auch qualitativ wertvoll wird. Das jüngste Verkehrsgutachten für die Straßen rund um das ehemalige O&K-Gelände ist ja ein Musterbeispiel für das Gegenteil, denn es war voller handwerkliche Fehler. Fakten, die jeder halbwegs informierte Bürger benennen kann, wurden außen vor gelassen.

Beim Gutachten „Grundlagen der Sportentwicklung in Hattingen“ im Jahr 2008 gab es auch eigenwillige Betrachtungen. Zum Beispiel wurde das Spazierengehen als sechstbeliebteste Sportart (!) ausgewiesen – Nein, nicht Wandern, Walken oder anderes Laufen waren gemeint, diese wurde gesondert aufgeführt, sondern der Bummel durch die City­, an der Ruhr oder im Wald! Das ist nicht zielführend.

Es wäre vermutlich ein Gewinn gewesen, den sowieso überschaubaren Betrag von 20.000 Euro in die erwähnte Expertise der heimischen Sportlerinnen und Sportler zu stecken – denn das sind die, für die das alles gemacht wird.