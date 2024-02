Düsseldorf Ab dem 17. Februar lädt das NRW-Forum in Düsseldorf zur großen Sneaker-Ausstellung mit einzelnen Workshops. Diese Besonderheiten gibt es.

Knall-orange, bunt oder doch ganz in Weiß: Sneaker sind mittlerweile mehr als nur Schuhe. Manche von ihnen haben sogar Kult-Status. Das zeigt auch die neue Ausstellung im NRW-Forum in Düsseldorf. Ab Samstag, 17. Februar, bis Sonntag, 26. Mai, können in der Ausstellung rund 250 besondere Paare bestaunt werden – „darunter Sammlerstücke, Designklassiker und Social-Media-Ikonen“, kündigt das NRW-Forum um Kuratorin Alina Fuchte an und hat sich für die Zeit bis Ende Mai für Sneaker-Fans etwas ganz Besonderes einfallen lassen.

Das NRW-Forum in Düsseldorf lädt zur großen Sneaker-Ausstellung. Auch die Serie Nike SB Dunk ist Teil der Ausstellung. Foto: Anne Orthen / NRW-Forum

Durch einen überdimensionierten Schuhkarton gelangen Besucherinnen und Besucher in die Ausstellung. Im Schuhkarton selbst wartet schon der erste Kult-Sneaker: „1989 war der sagenhafte Nike Mag als Prototyp im Film Zurück in die Zukunft II zu sehen“, erklärt das Forum.

Sneaker-Ausstellung in Düsseldorf: Das ist im NRW-Forum geplant

25 Jahre später sei er dann limitiert auf den Markt gekommen. In der Ausstellung werde der originale Filmrequisiten-Schuh erstmals neben dem voll funktionsfähigen Modell mit automatischer Schnürung und LEDs gezeigt. Zu Beginn der Ausstellung erwartet die Besucherinnen und Besucher dann eine Präsentation zu den Ursprüngen der Sneaker in Sport und Musik. Anhand von Originalen wie dem Adidas Superstar aus den 1970ern soll eine Erfolgsgeschichte erzählt werden.

Sneaker-Ausstellung in Düsseldorf: Komplette Serie der Air Jordan 1 von 1985 ausgestellt

Ein weiteres Highlight der Ausstellung: Die komplette Serie des Air Jordan 1 von 1985 in allen 20 Farbvariationen und hauptsächlich ungetragen. Zu sehen sind außerdem Designobjekte wie die komplette Reihe der Louis Vuitton x Nike Air Force 1 Friends & Family Collection, der Adidas Lego Superstar zum selbst bauen, der Nike Air Force 1 Tiffany & Co. 1837 und die „KOI“-Kollaboration zwischen Asics und Düsseldorfer Store AFEW.

Im letzten Kapitel der Ausstellung sollen Sneaker mit innovativen Technologien wie Augmented Reality 3D-Druck und NFTs gezeigt werden. Mit Blick auf die Zukunft der Sneaker-Kultur sollen auch konsumkritische und ressourcenschonende Ansätze vorgestellt werden.

Sneaker-Ausstellung in Düsseldorf: Diese Workshops finden statt

Im Rahmen der Ausstellung bietet das NRW-Forum außerdem einige Mitmach-Projekte an. Neben einem Customize-Workshop am 9. März, der bereits ausgebucht ist, können Besucherinnen und Besucher am 14. März von 18 bis 21 Uhr das Tanzbein schwingen: Beim Hip-Hop-Workshop mit anschließender Jam Session mit DJ Parish lädt die Düsseldorfer Tanz-Community 40Village zum „Footwork“, also dem Bewegen der Füße (Eintritt ist frei, für Personen ab 16 Jahren).

Auch am 11. April dreht sich in einem Workshop passend zur Ausstellung alles um die Schuhe: Der Designer Marek Bäuerlein lädt zwischen 19 und 21 Uhr zu „Design und Nachhaltigkeit?!“ Dort haben Teilnehmerinnen und Teilnehmer die Möglichkeit, ihr eigenes Design zu erarbeiten. Bäuerlein gibt außerdem Einblicke in den Workflow von der Grundidee bis zur Serienproduktion.

