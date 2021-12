Berufspendler müssen in Düsseldorf viel Geduld mitbringen (Symbolbild).

Pendler Verkehrsstudie: Düsseldorf ist die staureichste Stadt in NRW

Düsseldorf. Nirgendwo in NRW stehen Autofahrer laut einer Studie so häufig im Stau wie in Düsseldorf. Bundesweit belegt die Landeshauptstadt Platz fünf.

Düsseldorf ist die Stau-Hauptstadt Nordrhein-Westfalens 2021. Das geht aus der aktuellen Studie des Verkehrsanalysten INRIX hervor. Demnach stand ein Berufspendler in Düsseldorf in diesem Jahr durchschnittlich 43 Stunden im Stau - gefolgt von 42 Stunden in Köln.

Damit kletterte Düsseldorf im Ranking der staureichsten Städte Deutschlands im Vergleich zum Vorjahr von Rang acht auf Rang fünf. Köln stieg von Rang 13 auf Rang sechs. Während die Fahrten in die Innenstadt in Düsseldorf im Vergleich zum Februar 2020 um 16 Prozent zulegten, waren es in Köln drei Prozent weniger.

Nirgendwo stehen Autofahrer so häufig im Stau wie in London

Bundesweiter Spitzenreiter blieb München gefolgt von Berlin. Weltweit lag London vor Paris und Brüssel. Die Lockerungen der Corona-Beschränkungen hätten seit Juni zu einem deutlichen Anstieg und in manchen Fällen sogar zu einer Zunahme des Innenstadtverkehrs im Vergleich zum Niveau vor der Pandemie geführt. Die sogenannte INRIX Traffic Scorecard gilt als die weltweit umfangreichste Studie dieser Art.

