Veranstaltungen in der Glückauf-Halle

Für die Glückauf-Halle gibt es bereits eine Reihe feststehender Veranstaltungen an den Wochenenden dieses Jahres. So finden dort in der Regel zwei Konzerte des Musikzuges der Feuerwehr und eines der Feuerwehr-Bigband statt. Der SCO veranstaltet hier sein Oktoberfest und ein Turnier. Turniere gibt es hier außerdem durch den VfL Gennebreck und die Adventjungend.

Auch im Rahmen des Stadtjubiläums sind Veranstaltungen in der Halle geplant: Ein Chorfest am 6. Juni, eine musikalische Lesung am 7. Oktober (ein Mittwoch) und das „Rudelsingen“ am 5. Dezember.