Emscherdeich in Dinslaken bricht: Alle Infos im Überblick

An der Heerstraße in Dinslaken droht der Emscherdeich nach starken Regenfällen zu brechen.

Dinslaken. In Dinslaken ist der Emscherdeich nach den starken Regenfällen auf etwa 300 Metern abgerutscht und droht zu brechen. Wir berichten aktuell.

Nach den heftigen Regenfällen in der Nacht ist der Deich der Emscher in Dinslaken abgerutscht und droht zu brechen. Im Bereich der Heerstraße läuft aktuell ein Großeinsatz.

Das Wichtigste in Kürze:

• Das Unwetter der vergangenen Nacht hat massive Auswirkungen auf den Deich der Emscher in Dinslaken. Wassermassen haben Teile des Damms weggespült.

• Am Freitagmorgen hat ein Bürger der Polizei gemeldet, dass der Deich im Bereich der Heerstraße instabil sei

• Polizei, Feuerwehr und die Emschergenossenschaft sind im Einsatz, um den Deich zu stabilisieren.

12.45 Uhr: Erste Suche nach Ursachen

„Da sind keine Schafe mehr auf dem Deich, weil wir den Wolf haben“, so erklärt sich ein Schaulustiger den Abbruch des Deiches, der durch Schafe festgetreten wird. Ilias Abawi von der Emschergenossenschaft hingegen spricht von einer „Extremlage“: In kurzer Zeit sei sehr viel Wasser in die Emscher gelangt, das habe den Druck auf den Deich erhöht. „Es kommt nicht auf die Menge des Wassers an sondern auf die Intensität.“ Der Abschnitt befinde sich in einer „hydraulischen Lage, hier kommt alles an und der ganze Druck des Oberlaufs entlädt sich“. Er erinnert daran, dass die Emscher zwar abwasserfrei aber in diesem Bereich noch nicht renaturiert sei sondern schnurgerade verlaufe – ursprünglich, damit die Abwässer möglichst schnell in den Rhein gelangen. An der Stadtgrenze hinter Oberhausen baut die Emscher ein großes Auengelände. „Wenn das schon in Betrieb gewesen wäre, wäre der Druck hier raus.“ Die Aue fasse den Inhalt von 10 Millionen Badewannen.

Auch die Mittelinsel in der renaturierten Emschermündung hindere das Emscherwasser nicht am Abfließen in den Rhein, widerspricht Abawi einer weiteren These eines Bürgers und zeigt ein Foto auf seinem Handy: Die Mittelinsel samt der Brücke, auf der Ministerpräsident Wüst bei der Einweihung der neuen Mündung gestanden hatte, sind schon überspült.

Bei einem natürlichen Gewässer seien die steilen Kantenabbrüche, die nun entstanden seien, „durchaus gewollt. Aber wir haben hier ja eine Hochwasserfunktion“, so Abawi.

12.30 Uhr: Steine von der Emschermündung sichern den Deich

Die Emschergenossenschaft hat mittlerweile mehrere Bagger und Kipper im Einsatz. Fortlaufend wird Geröll herangefahren und auf den Vordeich zwischen der Abbruchkante und der Brücke über die Heerstraße gekippt. Die Steine stammen von der nahgelegenen Baustelle Emschermündung. „Glück im Unglück,“ kommentiert Emschergenossenschaft-Sprecher Ilias Abawi. Die Abbruchkante scheint nun etwas stabiler. „Jeder Stein hilft“, so Abawi.

12 Uhr: Straßensperrung im Bereich der Emscherbrücke bis Sonntag

Die Heerstraße wird im Bereich der Emscherbrücke voraussichtlich bis Sonntag komplett gesperrt, das teilt die Stadt Dinslaken am Mittag mit. Umleitungen werden eingerichtet. Sobald weitere Maßnahmen getroffen werden müssen, informiert die Stadt Dinslaken über ihre Homepage www.dinslaken.de und den sozialen Medien. Eine Infonummer ist bei der Stadt Dinslaken unter 02064/66-873 eingerichtet.

11.30 Uhr: NRW-Umweltminister kommt nach Dinslaken

Traktoren mit Anhängern pendeln zwischen der Baustelle an der Emschermündung und der Heerstraße und kippen Gestein von dort auf den Deich vor der Brücke, um diese weiterhin zu stabilisieren. Mittlerweile haben sich einige Schaulustige auf der Brücke versammelt, sie wurden von den Einsatzkräften weggeschickt. Für heute Nachmittag, 14 Uhr, hat sich NRW-Umweltminister Oliver Krischer angekündigt. Er will sich vor Ort ein Bild von der Lage am Emscherdeich machen.

Emscherdeich in Dinslaken bricht - die Fotos Nach den heftigen Regenfällen ist der Emscherdeich in Dinslaken auf einer Länge von etwa 100 Metern abgerutscht und droht zu brechen.

Emscherdeich in Dinslaken bricht - die Fotos An der Heerstrasse in Dinslaken droht der Emscherdeich nach starken Regenfällen zu brechen, am Freitag den 23. Juni 2023 in Dinslaken.

Emscherdeich in Dinslaken bricht - die Fotos An der Heerstrasse in Dinslaken droht der Emscherdeich nach starken Regenfällen zu brechen, am Freitag den 23. Juni 2023 in Dinslaken. Foto: Lars Fröhlich/FUNKE Foto Services Foto: Lars Fröhlich / FUNKE Foto Services

Emscherdeich in Dinslaken bricht - die Fotos Der Deich der Emscher droht im Bereich der Heerstraße zu brechen, am Freitag den 23. Juni 2023 in Dinslaken. Nach den starken Regenfällen sind große Teile des Deiches bereits abgerutscht. Foto: Lars Fröhlich / FUNKE Foto Services Foto: Lars Fröhlich / FUNKE Foto Services

Emscherdeich in Dinslaken bricht - die Fotos Der Deich der Emscher droht im Bereich der Heerstraße zu brechen, am Freitag den 23. Juni 2023 in Dinslaken. Nach den starken Regenfällen sind große Teile des Deiches bereits abgerutscht. Foto: Lars Fröhlich / FUNKE Foto Services Foto: Lars Fröhlich / FUNKE Foto Services

Emscherdeich in Dinslaken bricht - die Fotos An der Heerstrasse in Dinslaken droht der Emscherdeich nach starken Regenfällen zu brechen, am Freitag den 23. Juni 2023 in Dinslaken. Foto: Lars Fröhlich/FUNKE Foto Services Foto: Lars Fröhlich / FUNKE Foto Services

Emscherdeich in Dinslaken bricht - die Fotos An der Heerstrasse in Dinslaken droht der Emscherdeich nach starken Regenfällen zu brechen, am Freitag den 23. Juni 2023 in Dinslaken. Foto: Lars Fröhlich/FUNKE Foto Services Foto: Lars Fröhlich / FUNKE Foto Services

Emscherdeich in Dinslaken bricht - die Fotos An der Heerstrasse in Dinslaken droht der Emscherdeich nach starken Regenfällen zu brechen, am Freitag den 23. Juni 2023 in Dinslaken. Foto: Lars Fröhlich/FUNKE Foto Services Foto: Lars Fröhlich / FUNKE Foto Services

Emscherdeich in Dinslaken bricht - die Fotos An der Heerstrasse in Dinslaken droht der Emscherdeich nach starken Regenfällen zu brechen, am Freitag den 23. Juni 2023 in Dinslaken. Foto: Lars Fröhlich/FUNKE Foto Services Foto: Lars Fröhlich / FUNKE Foto Services

Emscherdeich in Dinslaken bricht - die Fotos An der Heerstrasse in Dinslaken droht der Emscherdeich nach starken Regenfällen zu brechen, am Freitag den 23. Juni 2023 in Dinslaken. Foto: Lars Fröhlich/FUNKE Foto Services Foto: Lars Fröhlich / FUNKE Foto Services

Emscherdeich in Dinslaken bricht - die Fotos Der Deich der Emscher droht im Bereich der Heerstraße zu brechen, am Freitag den 23. Juni 2023 in Dinslaken. Nach den starken Regenfällen sind große Teile des Deiches bereits abgerutscht. Foto: Lars Fröhlich / FUNKE Foto Services Foto: Lars Fröhlich / FUNKE Foto Services

Emscherdeich in Dinslaken bricht - die Fotos An der Heerstrasse in Dinslaken droht der Emscherdeich nach starken Regenfällen zu brechen, am Freitag den 23. Juni 2023 in Dinslaken. Foto: Lars Fröhlich/FUNKE Foto Services Foto: Lars Fröhlich / FUNKE Foto Services

Emscherdeich in Dinslaken bricht - die Fotos An der Heerstrasse in Dinslaken droht der Emscherdeich nach starken Regenfällen zu brechen, am Freitag den 23. Juni 2023 in Dinslaken. Foto: Lars Fröhlich/FUNKE Foto Services Foto: Lars Fröhlich / FUNKE Foto Services

Emscherdeich in Dinslaken bricht - die Fotos An der Heerstrasse in Dinslaken droht der Emscherdeich nach starken Regenfällen zu brechen, am Freitag den 23. Juni 2023 in Dinslaken. Foto: Lars Fröhlich/FUNKE Foto Services Foto: Lars Fröhlich / FUNKE Foto Services

Emscherdeich in Dinslaken bricht - die Fotos An der Heerstrasse in Dinslaken droht der Emscherdeich nach starken Regenfällen zu brechen, am Freitag den 23. Juni 2023 in Dinslaken. Foto: Lars Fröhlich/FUNKE Foto Services Foto: Lars Fröhlich / FUNKE Foto Services

Emscherdeich in Dinslaken bricht - die Fotos Der Deich der Emscher droht im Bereich der Heerstraße zu brechen, am Freitag den 23. Juni 2023 in Dinslaken. Nach den starken Regenfällen sind große Teile des Deiches bereits abgerutscht. Foto: Lars Fröhlich / FUNKE Foto Services Foto: Lars Fröhlich / FUNKE Foto Services

Emscherdeich in Dinslaken bricht - die Fotos Der Deich der Emscher droht im Bereich der Heerstraße zu brechen, am Freitag den 23. Juni 2023 in Dinslaken. Nach den starken Regenfällen sind große Teile des Deiches bereits abgerutscht. Foto: Lars Fröhlich / FUNKE Foto Services Foto: Lars Fröhlich / FUNKE Foto Services

Emscherdeich in Dinslaken bricht - die Fotos Der Deich der Emscher droht im Bereich der Heerstraße zu brechen, am Freitag den 23. Juni 2023 in Dinslaken. Nach den starken Regenfällen sind große Teile des Deiches bereits abgerutscht. Foto: Lars Fröhlich / FUNKE Foto Services Foto: Lars Fröhlich / FUNKE Foto Services

Emscherdeich in Dinslaken bricht - die Fotos Der Deich der Emscher droht im Bereich der Heerstraße zu brechen, am Freitag den 23. Juni 2023 in Dinslaken. Nach den starken Regenfällen sind große Teile des Deiches bereits abgerutscht. Foto: Lars Fröhlich / FUNKE Foto Services Foto: Lars Fröhlich / FUNKE Foto Services

Emscherdeich in Dinslaken bricht - die Fotos Der Deich der Emscher droht im Bereich der Heerstraße zu brechen, am Freitag den 23. Juni 2023 in Dinslaken. Nach den starken Regenfällen sind große Teile des Deiches bereits abgerutscht. Foto: Lars Fröhlich / FUNKE Foto Services Foto: Lars Fröhlich / FUNKE Foto Services

Emscherdeich in Dinslaken bricht - die Fotos Der Deich der Emscher droht im Bereich der Heerstraße zu brechen, am Freitag den 23. Juni 2023 in Dinslaken. Nach den starken Regenfällen sind große Teile des Deiches bereits abgerutscht. Foto: Lars Fröhlich / FUNKE Foto Services Foto: Lars Fröhlich / FUNKE Foto Services

11.10 Uhr: Häuser werden doch nicht evakuiert

Die Anwohner von rund 100 Häusern im Bereich des Stapp werden nun doch nicht evakuiert. Das sei wegen der erhöhten Lage des Wohngebietes nicht nötig, erklärt Ilias Abawi, Sprecher der Emschergenossenschaft. Nur ein Betrieb, der in Ufernähe liegt, wurde vorsorglich geräumt. Die Mitarbeiter wurden nach Hause geschickt.

10.30 Uhr: Deich soll mit schwerem Gerät stabilisiert werden

Ein Bagger versucht am Freitagmorgen mit Steinen den Deich zu stabilieren. Zudem werden die Bäume auf dem Deich gerade entfernt, um mehr Platz für Großgeräte zu schaffen. Die Emschergenossenschaft versucht zudem, die Fundamente der Brücke zu sichern. „Das Problem ist nicht der Wasserstand, sondern die Fließgeschwindigkeit der Emscher“, erklärt Abawi weiter. Aber es gibt Hoffnung: Der Wasserstand der Emscher fällt um etwa zehn Zentimeter in der Stunde.

10 Uhr: Hundertschaft der Polizei wurde zum Deich nach Dinslaken gerufen

Der Deich ist auf einer Länge von etwa 100 Metern abgerutscht. Weiterhin brechen Brocken aus dem Damm und fallen ins Wasser. Eine Hundertschaft der Polizei wurde angefordert, um bei der Evakuierung von rund 100 Häusern im angrenzenden Wohngebiet zu helfen. Die Räumung sei nur vorsorglich geräumt, selbst wenn der Deich bricht, seien die Häuser nicht in Gefahr, weil das Wohngebiet etwas höher liegt als die Emscher, sagt Ilias Abawi, Sprecher der Emschergenossenschaft, der selbst vor Ort ist.

9 Uhr: Bürger meldete instabilen Deich am frühen Morgen bei der Polizei

Um 7.08 Uhr meldete sich ein Bürger bei der Polizei. Der Deich der Emscher im Bereich der Heerstraße sei instabil. Polizei und Feuerwehr sind vor Ort, ein Hubschrauber wurde zudem angefordert, der den Einsatzkräften Bilder von oben liefern soll.

Dieser Bericht wird laufend aktualisiert.

