Unbekannte brachen in mehrere Kellerräume in Voerde ein

Voerde. Unbekannte drangen im Voerder Stadtgebiet in die Kellerräume mehrerer Mehrfamilienhäuser ein. Dabei stahlen sie unter anderem auch Lebensmittel.

Unbekannte haben zwischen Donnerstag, 19 Uhr, und Samstag, 19.30 Uhr, die Kellerverschläge in mehreren Mehrfamilienhäusern im Voerder Stadtgebiet aufgebrochen. Aus den Kellerräumen einer Immobilie an der Bahnhofstraße stahlen sie unter anderem Lebensmittel und Küchengeräte. Auch an der Straße Buschacker in Voerde sowie am Eichenweg und an der Hugo-Mueller-Straße in Friedrichsfeld schlugen Kellereinbrecher zu. Dort hinterließen sie außerdem ein Graffito.

Zeugenhinweise bitte an die Polizei Voerde, 02855 / 96380.