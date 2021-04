Umfrage: Wieder Wechselunterricht in NRW - richtig so?

Essen. Die Schulen in NRW starten ab 19. April trotz steigender Corona-Zahlen wieder in den Wechselunterricht. Finden Sie das richtig? Stimmen Sie ab!

Trotz landesweit steigender Coronazahlen starten die Schulen in NRW ab Montag, 19. April, wieder in den Wechselunterricht. Das hat NRW-Schulministerin Yvonne Gebauer am Mittwoch verkündet. Erst ab einer kreis- oder stadtweiten Inzidenzzahl von mehr als 200 sollen die Schulen geschlossen bleiben und in den Distanzunterricht wechseln.

Wir wollen von Ihnen wissen: Finden Sie die Entscheidung richtig? Oder ist der Wechselunterricht für Sie angesichts der steigenden Coronazahlen zu riskant, die Ansteckungsgefahr noch zu groß? Stimmen Sie ab!