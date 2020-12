Der Fall hatte für Aufsehen gesorgt: Nachdem der Bürgermeister von Meschede im Sauerland, Christoph Weber (CDU) an einer Veranstaltung eines kurdischen Kulturvereins teilgenommen hatte, Wollte der ihn einschüchtern. Nein, sagt Şener Cebeci, der Generalkonsul, im Interview. Aber er erhebt Vorwürfe gegen die deutschen Behörden. Es geht um die PKK.

Dass der türkische Generalkonsul einen Bürgermeister im Sauerland kontaktiert, nachdem der einen kurdischen Kulturverein besucht hat, stößt bei vielen auf Unverständnis. Können Sie das verstehen?

Sener Cebeci: Ich darf Ihnen vielleicht zunächst einmal sagen, wie wir auf diesen Besuch überhaupt erst aufmerksam geworden sind. Die wichtigste Station der Terrororganisation PKK ist nach unserem Verständnis Deutschland. Es gibt Zeitungen und Internet-Plattformen, die dieser Organisation nahe stehen. Die PKK arbeitet mit Propaganda, sie stellt auf diesen Seiten all ihre Aktivitäten online - sogar Videos von Anschlägen werden dort hochgeladen. Und auf einer dieser Seiten haben wir auch eine Meldung entdeckt, dass der Bürgermeister von Meschede einen kurdischen Kulturverein besucht haben soll und dass dort auch Fahnen der PKK und Bilder und Bilder des früheren PKK-Anführers Öcalan zu sehen waren.

Warum haben Sie dann nicht einfach bei dem Verein in Meschede nachfragt, ob dies tatsächlich der Wahrheit entspricht?

Interview mit dem Generalkonsul der Türkei Şener Cebeci in seinem Büro türkischen Generalkonsulatin Essen am Donnerstag den 10.09.2020. Foto: Lars Heidrich / FUNKE Foto Services Foto: Lars Heidrich / FUNKE Foto Services

Den Verein, der da eingeladen hatte, den kannten wir bislang gar nicht. Aber weil die Veranstaltung auf dieser Internetseite als Nachricht aufgeploppt ist, sind wir darauf aufmerksam geworden. Der Bürgermeister ist der offizielle Vertreter eines Landes, mit dem wir freundschaftlich verbunden sind. Deshalb ist er auch unser offizieller Ansprechpartner. Ich will hier nicht sagen, was genau wir alles in dem vertraulichen Gespräch beredet haben, nur so viel: Ich habe dem Bürgermeister klar gemacht, warum wir als Türkei so feinfühlig bei dem Thema sind.

Und warum sind Sie das?

Zum Beispiel wurde auf der Internetseite berichtet, dass der kurdische Kulturverein an dem Tag, an dem auch der Bürgermeister zu Gast war, den Widerstand von Haftanin gefeiert habe. In der Türkei kennt das jeder. Haftanin ist ein Camp der PKK im Norden des Iraks. Türkische Anti-Terroreinheiten führen dort regelmäßig Operationen gegen die Terrororganisationen durch. Das heißt, wenn der Kulturverein in Meschede den Widerstand von Haftanin feiert, dann ist das ein Verhalten, das gegen das türkische Militär gerichtet ist. Wenn es auf der Internetseite weiter heißt: ‚Wir haben unsere Flaggen gehisst‘, dann lässt uns das auch aufmerksam werden. Wie Sie wissen, sind die Fahnen der PKK auch in Deutschland verboten. Deshalb haben wir vor Ort erfahren wollen, ob dort verbotene Fahnen gehisst wurden und ob der Bürgermeister geholfen hat.

Aber nochmal: Musste Sie es nicht wenig überraschen, wenn es Irritationen gibt, wenn Sie als Vertreter des türkischen Staates einen deutschen Bürgermeister zur Rede stellen?

Es ist in internationalen Verträgen geregelt, welche unsere Aufgaben als Diplomaten in einem fremden Land sind. Wir nehmen die Interessen der türkischen Staatsbürger in dem jeweiligen Land wahr. Wir vertreten und schützen aber auch die Interessen unseres Landes. Die Aktivitäten der PKK werden unter anderem in dem Bericht der europäischen Polizei Europol zusammengefasst: Demnach nutzt die PKK Deutschland als Station, um ihre terroristischen Aktivitäten auszuführen — auch gegenüber der Türkei. In dem gleichen Bericht wird auch gesagt, dass zwei Firmen in Deutschland geschlossen wurden, weil sie an der Finanzierung der PKK beteiligt waren. In gleicher Weise hat auch der Bundesverfassungsschutz einen Bericht verfasst. Sowohl internationale Berichte als auch unsere eigenen Untersuchungen haben ergeben, dass die PKK Millionen durch illegale Aktivitäten in Deutschland einnimmt. Andererseits ist die in Nordsyrien aktive YPG auch ein Zweig der PKK, und es besteht eine organische Verbindung zwischen ihnen.

Wollen Sie sagen, dass das der deutsche Staat nicht weiß?

Es weiß jeder, dass die YPG, die sich in Syrien breit macht, ein Arm der PKK ist. Unsere deutschen Freunde wissen das, die Amerikaner wissen es und andere auch – das Problem ist, dass einige so tun, als ob sie es nicht wissen würden. Wird hier ein Verein geschlossen, dann wird er woanders wieder aufgemacht. Das gleiche Terrornetzwerk, die gleiche Ideologie, die gleiche Aufteilung, nur unterschiedliche Namen. Und: Die PKK nutzt Vereine in Deutschland als Deckmantel für ihre Machenschaften. Der äußere Schein sollte einen nicht auf die falsche Fährte locken. Wir sehen es als unsere Pflicht an, unsere deutschen Freunde von Zeit zu Zeit drauf aufmerksam zu machen.

Sie wollen damit also sagen, dass Deutschland zu wenig gegen die PKK unternimmt? Es gibt doch immer wieder Ermittlungen und Polizei-Einsätze gegen die Aktivitäten der PKK in Deutschland.

Es wäre eine Ungerechtigkeit, wenn wir sagen würden, die deutschen Behörden machen nichts. Aber wenn Sie fragen würden, ob das genug ist, dann würde ich sagen, dass wir das nicht als genug empfinden. Unserer Meinung nach müsste mehr gemacht werden. Es ist eine Sache von Prioritäten. Wenn Sie in Deutschland sagen: Wir haben andere Prioritäten, dann erobert die PKK Raum.

Und deshalb stellen Sie einen Bürgermeister zur Rede?

Der türkische Generalkonsul Şener Cebeci in seinem Büro in Essen im Gespräch mit Redakteur Michael Koch (r.). Foto: Lars Heidrich / FUNKE Foto Services

Mit dem Bürgermeister aus Meschede hatte ich einen sehr guten, offenen Dialog. Die Türkei und Deutschland sind Freunde, wir müssen jedes Thema miteinander besprechen können, auch schwierige. Ich habe in dem Gespräch mit dem Herrn Bürgermeister unsere Feinfühligkeit bei dem Thema näher gebracht. Er hat die nötigen Informationen gegeben. Das hat uns gereicht.

Aber ganz offen gefragt: Hat der türkische Staat Spitzel in ganz Deutschland und damit auch im Sauerland, die Ihnen auch berichten, wenn ein Bürgermeister einen kleinen kurdischen Verein besucht?

Nein, wir brauchen keine Informanten, wir können uns auf offene Quellen beziehen, wie etwa die PKK-nahen Internetseiten, durch die wir ja auch von dem Besuch des Bürgermeisters erfahren haben.

Es wohnen im Ruhrgebiet, aber auch im Sauerland, in Südwestfalen so viele türkisch- und auch kurdisch-stämmige Bürger. Es gibt die Konflikte, weil sich viele Kurden vom türkischen Staat verfolgt fühlen. Wird dieser Konflikt auch nach Deutschland getragen? Und welche Vision haben Sie von einem Zusammenleben von Türken und Kurden in Deutschland?

Wir möchten nicht Kurden mit PKK-Sympathisanten gleichsetzen oder vermischen. Wenn wir von der türkischen Gesellschaft reden, dann sind die Kurden ein großer und wichtiger Bestandteil dieser Gesellschaft. Es wird oft so getan, als ob die Türkei mit den Kurden ein Problem hätte – das ist falsch. Es sind so viele Kurden aus Syrien in die Türkei geflüchtet oder im ersten Golfkrieg aus dem Irak. Hätten wir das zugelassen, wenn die Türkei ein generelles Problem mit Kurden hätte? Und auch hier in Deutschland als Generalkonsulat machen wir keinen Unterschied in der großen türkischen Community bezüglich verschiedener Ethnizitäten.