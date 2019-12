Erinnerung an Januar 2019: Die Bayern in Doha.

München. Aller Kritik der vergangenen Jahre zum Trotz: Der FC Bayern München wird sich erneut in Doha auf die Rückrunde der Bundesliga vorbereiten.

Trainingslager: FC Bayern München reist erneut nach Katar

Bayern München bereitet sich trotz anhaltender Kritik erneut in Doha/Katar auf die Rückrunde der Fußball-Bundesliga vor. Wie der deutsche Rekordmeister am Freitagnachmittag bestätigte, reist die Männer-Mannschaft von Trainer Hansi Flick vom 4. bis zum 10. Januar 2020 in das WM-Gastgeberland von 2022. Am 20. Januar bezieht wie bereits im Vorjahr auch die Frauen-Mannschaft der Münchner für eine Woche Quartier in der Aspire Academy.

Kritik beim FC Bayern an der Wahl des Trainingsortes

Kritik an der Wahl des Trainingslagers hatte es zuletzt auch bei der Jahreshauptversammlung der Münchner gegeben. Klubchef Karl-Heinz Rummenigge behauptete daraufhin: „Seit Bayern München Partner von Katar ist, hat es nachweislich eine Entwicklung in Sachen Menschen- und Arbeiterrechte zum Positiven gegeben.“ Die Fluggesellschaft Qatar Airways ist einer der Großsponsoren des Klubs.

Gleich nach seiner Rückkehr aus Katar am 11. Januar tritt der FC Bayern zu einem Testspiel beim Zweitligisten 1. FC Nürnberg an. Die Rückrunde beginnt für die Münchner am 19. Januar bei Hertha BSC. (sid)