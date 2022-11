WAZ-Aktion: Wir wollen den ukrainischen Kriegskindern helfen

Essen. Die Weihnachts-Spendenaktion von WAZ und Kindernothilfe widmet sich in diesem Jahr Kriegskindern in Moldau, Rumänien und der Ukraine selbst.

Nach dem russischen Überfall auf die Ukraine herrscht Krieg in Europa. Menschen sterben, Städte werden zerstört, Lebensgrundlagen vernichtet. Es sind schreckliche Bilder und Berichte, die uns seit Monaten aus der Ukraine erreichen. Mehr als 15 Millionen Menschen mussten nach Schätzungen des UN-Flüchtlingskommissariats bereits aus ihrer Heimat fliehen, unter ihnen vor allem Kinder mit ihren Familien. Sie lassen Väter, Ehemänner und Freunde im Krieg zurück.

Auch in diesem Jahr rufen die WAZ und die Kindernothilfe zu einer gemeinsamen Weihnachtsspendenaktion auf. Unterstützen wollen wir die Flüchtlingsfamilien, die sich aus der Ukraine in die angrenzenden Länder Moldau und Rumänien retten konnten. Aber auch in der Ukraine selbst ist der Hilfsbedarf enorm, besonders bei den Kindern, die im Land geblieben sind.

Die Partner-Organisationen der Kindernothilfe leisten in Moldau, in Rumänien und im ukrainischen Charkiw Soforthilfe. Sie verteilen Lebensmittel, Wasser, Babynahrung, Hygieneartikel, Kleidung und Medikamente, sie errichten Notunterkünfte und betreuen vor allem die Kinder psychologisch.

Sie, liebe Leserinnen und Leser der WAZ, helfen mit Ihrer Spende den Kindern und Familien, von denen viele auf ihrer Flucht traumatische Erfahrungen gemacht haben und dringend kurz- und langfristige Hilfe benötigen. Es geht darum, das Leid dieser Menschen ein wenig zu mildern.

>>HIER KÖNNEN SIE SPENDEN:

Empfänger: Kindernothilfe e.V.

Stichwort: Ukrainehilfe

IBAN: DE4335 0601 9000 0031 0310

BIC: GENODED1DKD (Bank für Kirche und Diakonie)

