Wohnmobil auf A3 bei Köln umgekippt - Stau im Berufsverkehr

Rettungsgasse – so geht's richtig

Köln. Auf der A3 ist in der Nacht zu Montag ein Wohnmobil umgekippt, ein Mensch wurde verletzt. Die Folge des Unfalls: lange Staus im Berufsverkehr.

Nach einem Unfall mit einem Wohnmobil und zwei Autos - darunter einem Streifenwagen der Polizei - standen Autofahrer auf der Autobahn 3 zwischen Köln und Leverkusen am Montagmorgen in einem langen Stau. Kurz vor dem Autobahndreieck Heumar staute sich der Verkehr am Montag gegen 6.20 Uhr auf rund zehn Kilometer, wie ein Polizeisprecher mitteilte. Drei der vier Fahrstreifen waren gesperrt, da ein Sachverständiger den Unfall untersuche. Nach Angaben des Landesbetriebs Straßen.NRW mussten Berufspendler zeitweise mehr als 60 Minuten mehr Zeit einplanen.

In der Nacht habe ein Auto die Fahrspur gewechselt und sei mit dem Streifenwagen zusammengestoßen, so der Sprecher. Das Auto wurde dann nach Angaben der Polizei gegen ein Wohnmobil gedrängt, das schließlich umkippte. Ein 19-Jähriger wurde leicht verletzt.

Gegen 8 Uhr konnte die Polizei die Strecke sukzessive wieder für den Verkehr freigeben, der Stau löste sich langsam auf. (red/dpa)

