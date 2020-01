Im Autobahnkreuz Kaiserberg treffen sich A3 und A40. Nach einem Unfall war am Freitagmorgen in Fahrtrichtung Venlo die Verbindung auf die A3 gesperrt (Symbolbild).

Duisburg. Die Verbindungen der A40 zur A3 war am Freitagmorgen im Kreuz Kaiserberg gesperrt. Dort war in der Nacht ein Lkw in eine Leitplanke gefahren.

A40 im Kreuz Kaiserberg: Verbindung auf A3 wieder frei

Nachdem die Verbindungen der A40 zur A3 im Kreuz Kaiserberg am Freitagmorgen dicht waren, ist die Sperrung nun wieder aufgehoben worden. Laut Polizei war dort ein Lkw in die Leitplanke gefahren. Der Unfall hatte sich um 2.37 Uhr in Richtung Venlo ereignet.

Verbindung der A40 zur A3 waren in beide Richtungen gesperrt

Daher war die Verbindung der A40 zur A3 in Richtung Venlo für mehrere Stunden gesperrt, auch die Verbindung in die Gegenrichtung nach Köln war nicht befahrbar. Ein Kran musste nach Angaben der Polizei den den Lkw bergen. Gegen 9 Uhr wurde die Sperrung wieder aufgehoben (red)