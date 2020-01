Die Verbindungen der A40 zur A3 im Kreuz Kaiserberg sind am Freitagmorgen nach eine Lkw-Unfall gesperrt.

Duisburg. Die Verbindungen der A40 zur A3 sind am Freitagmorgen im Kreuz Kaiserberg gesperrt. Dort ist in der Nacht ein Lkw in eine Leitplanke gefahren.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

A40 im Kreuz Kaiserberg: Verbindung auf A3 gesperrt

Die Verbindungen der A40 zur A3 im Kreuz Kaiserberg sind am Freitagmorgen gesperrt. Laut Polizei ist dort ein Lkw in die Leitplanke gefahren. Der Unfall habe sich um 2.37 Uhr in Richtung Venlo ereignet.

Verbindung der A40 zur A3 in beide Richtungen gesperrt

Daher ist die Verbindung der A40 zur A3 in Richtung Venlo derzeit gesperrt, auch die Verbindung in die Gegenrichtung nach Köln ist derzeit nicht befahrbar. Ein Kran ist nach Angaben der Polizei vor Ort, um den den Lkw zu bergen. Die Sperrung soll laut WDR noch bis 7.30 Uhr andauern. (red)