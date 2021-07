Wegen Arbeiten an der Lärmschutzwand kommt es auf der A40 in Essen zu Beeinträchtigungen. (Archivbild)

Stau-Gefahr A40-Baustelle in Essen: 10 Kilometer Stau am Montagmorgen

Essen. Auf der A40 in Essen wird an den Lärmschutzwänden gearbeitet. Bis Anfang August fällt eine Spur weg. Das sorgte am Morgen für lange Wartezeiten.

Die A40 zwischen Bochum und Essen taucht immer wieder in den Staunachrichten auf, rund eine Stunde Wartezeit ist den Ferien aber dennoch ungewöhnlich. Auf bis zu zehn Kilometern Länge stockte am Montagmorgen der Verkehr in Richtung Duisburg. Der Grund ist die neue Baustelle auf der A40 in Essen-Frillendorf.

Seit vergangenem Freitag wird an der geschlossenen Ausfahrt Frillendorf die Lärmschutzwand vervollständigt. Bis Anfang August sollen die Arbeiten laut Autobahn GmbH Rheinland dauern. Während der Arbeiten an der Lärmschutzwand sind nur zwei Fahrstreifen frei. Betroffen sind beide Fahrtrichtungen.

Die Baustelle war am vergangenen Wochenende eingerichtet worden. (red)

