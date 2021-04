Es geht um Macht, Verantwortung und die Zukunft - Der Wahl-Newsletter der WAZ

Hier entstehen Teile des WAZ-Wahl-Newsletters. Überschrift = Betreff, Fließtext = Editorial.

die Ära von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) endet – und damit steht ein Bundestagwahlkampf bevor, der es in sich haben dürfte. Es geht um die Nachfolge einer Frau, die dieses Land geprägt hat. Es geht um Macht und Verantwortung, um mögliche neue Koalitionen, es geht um die Zukunft Deutschlands. Die bevorstehende Wahl am 26. September ist in vielerlei Hinsicht spannend und herausfordernd, gerade aus der Perspektive Nordrhein-Westfalens.

Denn mit Armin Laschet, Jens Spahn, Norbert Röttgen, Friedrich Merz und Unions-Fraktionschef Ralph Brinkhaus kommen gleich fünf Männer aus NRW, die in der CDU eine dominierende Rolle spielen. Sie alle haben persönliche Ambitionen, dürfen aber zugleich einen Wahlerfolg nicht gefährden. Denn die Grünen sind, zumindest nach den aktuellen Wahlumfragen, so stark wie nie zuvor und haben mit ihrem Spitzenduo Annalena Baerbock und Robert Habeck ihrerseits Kanzlerambitionen. Und welche Rolle wird die SPD spielen, deren Kernland NRW ist und die sowohl im Bund wie auch im Land im Umfragetief steckt? Hoffnungen auf eine Regierungsbeteiligung macht sich zudem die FDP mit dem gebürtigen Nordrhein-Westfalen Christian Lindner an der Spitze. Die möglichen Farbkombinationen der künftigen Regierungskoalition regen allemal die Fantasie an.

Aber zunächst gilt es für Union und Grüne, ihre Kanzlerkandidatur zu klären. Wird sich Armin Laschet gegen CSU-Chef Markus Söder durchsetzen? Wird Annalena Baerbock ihrer aktuellen Favoritenrolle bei den Grünen gerecht? In Kürze wissen wir mehr.

Damit Sie, liebe Leserinnen und Leser der WAZ, stets auf dem Laufenden bleiben, gibt es aus unserer Chefredaktion ab sofort dienstags den WAZ-Newsletter zur Bundestagwahl 2021: Mit spannenden Hintergründen, Analysen und Kommentaren aus den Schaltstellen der Parteien in Berlin und in Nordrhein-Westfalen. Wir werden Sie umfassend und kompetent informieren und damit unseren journalistischen Beitrag zum vornehmsten Recht einer Demokratie leisten – der freien und unabhängigen Wahl. Am 26. September ist es wieder soweit.

Ihr Andreas Tyrock