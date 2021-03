Editorial Newsletter WAZ Witten + Notbremse wird gelockert, Läden bleiben aber erst einmal geschlossen + Kemnader See startet trotzdem in die Saison + Querdenker erklärt seinen Blick auf die Corona-Maßnahmen + Großer Ansturm auf neuen Donut-Laden +

was für ein Hin und Her: Im EN-Kreis wird die Notbremse doch nicht fest angezogen. Die Entscheidung ist am Samstag (27.3.) kurzfristig gefallen. Das Land hat die erforderliche Verfügung des Kreises am Vormittag genehmigt. Das heißt: Für die Menschen im EN-Kreis bleibt es in den Bereichen Einzelhandel, Kultur und Sport bei den Lockerungen vom 8. März. Voraussetzung dafür ist aber jetzt ein tagesaktueller negativer Schnelltest. Warum sie sich dennoch erst einmal auf geschlossene Geschäfte einstellen sollten, erklärt Jürgen Augstein.

Trotz Notbremse: Die Saison am Kemnader See zwischen Bochum und Witten ist am Wochenende gestartet. Allerdings ganz ruhig: Am Fahrrad- und Inlinerverleih in der Bootshalle Gibraltar wartete am Sonntagmittag ein Team auf Kunden, die nur vereinzelt eintrudelten.

Einen anderen Blick auf Corona konnte man am Freitagabend auf dem Rathausplatz werfen: Querdenker Gopal Norbert Klein bei einer Kundgebung erklärt, wie man sich aus dem „Psychoterror der Corona-Maßnahmen“ befreit. Paula Hammerschmidt hat sich seine Theorien angehört.

Aber es gab auch Nachrichten, die mit Corona wenig zu tun haben: Eine kleine Ecke rechts vom Eingang der Johanniskirche in Witten haben drei Frauen aus der Gemeinde vorösterlich gestaltet. Weil Gottesdienste in diesen Zeiten zwar umso wichtiger wären, aber trotzdem nicht stattfinden sollen, wollten sie den Gläubigen eine Alternative bieten – einfach zum Anschauen oder um ein stilles Gebet davor zu sprechen. Zu sehen sind Szenen der Passionsgeschichte, dargestellt mit biblischen Erzählfiguren, die sie selbst gemacht haben. Annette Kreikenbohm hat sie sich angeschaut.

Und dann hätten wir noch etwas ganz Süßes für Sie: Fünf Tage früher als geplant hat am Samstag (27.3.) die Filiale des Franchise-Unternehmens „Royal-Donuts“ in der Wittener City-Passage die Türen geöffnet. Bevor überhaupt der erste Donut um 13 Uhr an der Bahnhofstraße 53 verkauft wurde, reichte die Schlange schon an der Stadtgalerie vorbei bis zum Fachgeschäft für Orientteppiche. Wer sich anstellte, musste mit drei Stunden Wartezeit rechnen. Hunderte von Wittenern und Wittenerinnen kamen, um ein paar von den süßen, verzierten Kringeln zu ergattern. Ordnungsamt und Polizei passten auf, dass alle genug Abstand hielten.

Hier noch der aktuelle Corona-Überblick:

Am Wochenende wurden im EN-Kreis insgesamt fünf weitere Corona-Tote gemeldet, zwei von ihnen kommen aus Witten.

Im EN-Kreis gibt es jetzt 10.251 bestätigte Corona-Fälle (Stand Sonntag, 28. März). Die Zahl der Infektionen ist innerhalb der letzten 24 Stunden um 94 gestiegen. Aktuell sind 945 Kreisbewohner infiziert, von diesen sind 354 nachweislich von einer Virusvariante betroffen. 8999 Menschen gelten als genesen. Die Sieben-Tage-Inzidenz, also die Zahl der Neuinfektionen in den vergangenen 7 Tagen pro 100.000 Einwohner, steigt stark an. Sie liegt im Kreisgebiet nun bei 132,36 (Vortag 112,92).

In Witten gibt es am Sonntag 3067 bestätigte Fälle, das sind 22 mehr als am Vortag. 244 Menschen sind aktuell erkrankt, 116 von ihnen mit einer Mutation. 2716 Menschen gelten als genesen. Die Inzidenz in der Stadt steigt auf 118,50 (Vortag: 113,44).

Mehr zum Coronavirus in Witten lesen Sie in unserem lokalen Newsblog.

Kommen Sie gut in die neue Woche! Bleiben Sie gesund!