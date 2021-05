Zuversichts-Aktion der WAZ: Lassen Sie uns nach vorn blicken

Essen. Die Pandemie ist noch nicht überstanden aber es geht bergauf: Wir begleiten die Aufbruchstimmung und stellen Menschen vor, die Mut machen.

Die Corona-Pandemie ist beileibe nicht überstanden, an vielen Stellen hakt es noch. Aber es geht voran, das Licht am Ende des Tunnels ist deutlich zu sehen. Die Inzidenzwerte sinken, die Zahl der Menschen mit Impfschutz steigt, ein wirtschaftlicher Aufschwung ist in Sicht. Darauf weisen unter anderem der Geschäftsklima-Index und der Rückgang der Kurzarbeit hin. Zudem genießen die Menschen die ersten Öffnungen in Gastronomie und Einzelhandel. Kurzum: Der Optimismus kehrt zurück.

Deshalb startet die WAZ ihre große Zuversichtsserie. Als Ihre Regionalzeitung sind wir besonders nah am Alltag der Menschen im Ruhrgebiet und erfahren jeden Tag, was der pandemiebedingte Verlust des sozialen Miteinanders oder die Sorgen um die Gesundheit, um die Familie und den Arbeitsplatz bewirken. Und das haben uns zudem mehr als 15.000 Leserinnen und Leser in unserem großen Corona-Check geschildert. Darüber berichten wir ausführlich.

Wir stellen Menschen und Ideen vor, die Mut machen

Als WAZ-Redaktion sehen wir es jetzt auch als unsere Aufgabe an, die entstehende Aufbruchstimmung widerzuspiegeln und zu begleiten. Bei aller notwendigen journalistischen Kritik an Dingen, die nicht gut laufen, gibt es das gemeinsame Interesse, dass es den Menschen in dieser Region gut geht.

WAZ-Chefredakteur Andreas Tyrock. Foto: FUNKE Foto Services

Die Städte mit vielfältigen Angeboten im Einzelhandel, in der Gastronomie, in Sport und Kultur tragen maßgeblich dazu bei, sich wohlzufühlen. Wie es ist, wenn es das alles nicht gibt, haben wir in den vergangenen Monaten schmerzhaft erfahren müssen.

In den nächsten Wochen stellen wir Menschen und Ideen vor, die Mut machen. Auch zeigen wir auf, wie die Stadtgestaltung der Zukunft aussehen könnte und welche Städte mit positiven Beispielen vorangehen. Damit wollen wir den Neustart des gesellschaftlichen Lebens unterstützen, ohne allerdings die Augen vor den Problemen zu verschließen, die es im Ruhrgebiet zweifelsohne gibt – und die sich durch die Pandemie zum Teil auch verschärft haben.

Diese WAZ-Serie ist Teil der größten Zuversichts-Aktion Deutschlands, die heute gleichzeitig und bundesweit an allen Standorten der Regionalzeitungen der Funke Mediengruppe startet. Lassen Sie uns nach der wohl größten gesellschaftlichen Herausforderung der Nachkriegsgeschichte optimistisch nach vorn blicken.

