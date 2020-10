An Rhein und Ruhr. Die Liste der abgesagten Weihnachtsmärkte am Niederrhein wird immer länger. Trotzdem halten einige Veranstalter daran fest. Ein Überblick.

Obwohl die Infektionszahlen weiter steigen, geben einige Weihnachtsmarkt-Veranstalter die Hoffnung nicht auf. Vor allem in den Innenstädten sollen Besucher trotz anhaltender Corona-Pandemie auf ihre Kosten kommen. Welche Märkte in diesem Jahr am Niederrhein unter Auflagen stattfinden sollen und welche bereits abgesagt wurden, finden Sie in unserem großen Weihnachtsmarkt-Überblick:

Diese Weihnachtsmärkte sollen 2020 am Niederrhein stattfinden:

Duisburg

In der Duisburger Innenstadt laufen die Vorbereitungen für die Weihnachtsmarkt-Saison auf Hochtouren: „Wie es aussehen kann und was genehmigungsfähig ist, muss noch geklärt werden“, so Uwe Kluge, Geschäftsführer des Veranstalters Duisburg Kontor. Fakt ist: Die Marktstände sollen entzerrt und die Fläche des Marktes vergrößert werden. Zudem beabsichtige Duisburg Kontor sogenannte „Gastronomiegärten“, an deren Ein- und Ausgängen Personal den Besucherzufluss regle und Kontaktdaten erfasst würden.

Düsseldorf

In Düsseldorf wurde bereits vor einigen Wochen bekannt, dass an Orten in der Innenstadt, die ohnehin stark frequentiert sind, keine Büdchen aufgestellt werden sollen. Alle anderen Märkte sollen eingezäunt und die Besucherströme reguliert werden. „Wir sind derzeit in der Planung für den Weihnachtsmarkt und stimmen uns mit den zuständigen Behörden ab“, so Sibel Sen, Sprecherin von Düsseldorf Tourismus. Eins stehe aber fest: „Ein Alkoholverbot ist im Moment nicht geplant.“

Krefeld

Auch der Weihnachtsmarkt „Made in Krefeld“ rund um die Dionysiuskirche soll in diesem Jahr stattfinden. Dafür wurde der Markt in zwei Bereiche aufgeteilt: einen für regionale Waren und einen für Gastronomie. Auf der gesamten Fläche werde es eine allgemeine Maskenpflicht geben, kündigte das Stadtmarketing in einer Pressemitteilung an. Zudem würden die Besucher gezählt und eine Einbahnstraßenregelung eingeführt werden. Nach aktuellem Stand könnten sich bis zu 650 Personen auf dem Weihnachtsmarkt aufhalten.

Dinslaken

Gute Nachrichten für alle Glühwein-Fans: Auch am Neutor und in der Dinslakener Innenstadt soll es in diesem Jahr besinnlich zugehen. Verzichten müssen die Besucher allerdings auf die große Bühne und den Besuch des Nikolauses an der Trabrennbahn. Eine Beschränkung der Besucherzahl und feste Zugänge sind am Neutor ebenfalls im Gespräch. Der „Advent an der Burg“ soll laut Stadtsprecher Marcel Sturm in diesem Jahr wie geplant vom 11. bis 13. Dezember stattfinden.

Moers

Das Moerser Stadtmarketing verzichtet auf Zäune und eine Zuflussregelung. Dafür gilt auf dem gesamten Weihnachtsmarkt eine allgemeine Maskenpflicht. Vor Ständen mit Gastronomie soll es besonders viel Platz geben, um Mindestabstände einhalten zu können. Wer etwas essen oder trinken möchte, muss seine Kontaktdaten hinterlassen und die Speisen und Getränke am Stand verzehren. Außerdem verzichtet der Veranstalter auf ein Bühnenprogramm nahe der Kirche St. Josef.

Oberhausen

Am Centro Oberhausen haben die Arbeiten bereits begonnen: Sowohl die Gastronomie „Flachau-Alm“ als auch die Schneebahn müssen vorzeitig aufgebaut werden, damit der Weihnachtsmarkt pünktlich starten kann. Auch die Genehmigung der Stadt Oberhausen liegt vor. Besucher müssen sich allerdings auf einige Änderungen einstellen. So wird es auf dem Weihnachtsmarkt auf jeden Fall eine Maskenpflicht geben. Zudem wird die Anzahl der Buden stark reduziert. Wird es zu voll, kann an den Eingängen der Zutritt unterbrochen werden.

Essen

Auch der Internationale Weihnachtsmarkt in Essen soll 2020 stattfinden. Die Essen Marketing Gesellschaft plant sogenannte „Glühweingärten“: Von Sicherheitspersonal kontrollierte Bereiche, in denen eine Masken- und Reservierungspflicht gilt. Erst an den Steh- und Sitzplätzen dürfen Besucher ihren Mundschutz abnehmen. Darüber hinaus sollen Abstände zwischen den Ständen vergrößert werden. Eine generelle Maskenpflicht auf der gesamten Fläche ist derzeit nicht geplant.

