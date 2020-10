Virologe Dittmer zur Corona-Lage: Panik ist nicht angebracht

Prof. Dittmer erklärt im Interview, wie er die aktuelle Lage einschätzt. Und: Was wissen wir über Langzeitfolgen nach einer Corona-Infektion?

"Noch sind die Zahlen in NRW und Deutschland so, dass wir von einer stabilen Lage sprechen“, sagt Prof. Ulf Dittmer, Direktor des Instituts der Virologie an der Uniklinik Essen. Panik oder Angst seien nicht angebracht. Warum Maßnahmen gegen eine weitere Ausbreitung von SARS-CoV-2 dennoch wichtig sind, beantwortet er im Videointerview. Die Fragen im Überblick:

Für NRW sind am 30. September insgesamt 69.822 Infizierte gemeldet, 7.700 gelten als aktiv infiziert. Das sind im Vergleich zur Bevölkerung in NRW – knapp 18 Millionen – nicht viele Menschen.

Wie kann man die Situation in NRW und Deutschland am besten einschätzen? Wie schätzen Sie das Risiko ein?

Die Strategie für die nächsten Wochen: regional, spezifisch und zielgenau reagieren, um einen bundesweiten bzw. auch landesweiten Lockdown zu verhindern. Steigen die Infektionszahlen lokal an, muss es auch lokal Einschränkungen geben.

Halten Sie die Strategie für sinnvoll oder fehlen noch wichtige Punkte?

Bei der Bewertung der Lage stehen häufig die Infektionszahlen im Fokus – auch in den Medien.

Reichen die Infektionszahlen zur Bewertung der aktuellen Lage oder müssten weitere Parameter herangezogen werden, um ein möglichst allumfassendes Lagebild zu bekommen?

Die Bundeskanzlerin sagte Dienstag (29.9.) in einer Pressekonferenz, dass noch nicht abschließend geklärt sei, wie gut die einzelnen Antigentests sind, die eventuell bald in eine neue Teststrategie eingebunden werden, sofern sie denn gut funktionieren.

Konnten Sie hier an der Uniklinik in Essen schon einige Antigentests ausprobieren und testen?

Das Robert-Koch-Institut veröffentlicht neben der Anzahl der Infizierten unter anderem auch, wie viele Personen schätzungsweise wieder genesen sind.

Ab wann ist ein mit SARS-CoV-2 Infizierter offiziell wieder genesen?

Genesen bedeutet nicht unbedingt wieder gesund zu sein: Was weiß man nach heutigem Forschungsstand über Langzeitfolgen nach einer Coronavirus-Infektion?

Reden wir dabei von Beobachtungen von vielen ehemaligen Covid-19-Patienten oder sind das eher Einzelfälle?

