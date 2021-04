Virologe Dittmer über indische Mutante: "Keine Panik machen"

Berichte über eine indische Mutante sorgen für Aufregung. Was wissen wir darüber? Virologe Dittmer über aktuelle Fragen in der Corona-Pandemie.

Die dritte Welle ist in vollem Gange, die Bundes-Notbremse ist beschlossen, und aus Indien kommen Berichte über eine weitere, möglicherweis gefährliche Mutante. Aber was wissen wir überhaupt darüber? Im Interview spricht Prof. Ulf Dittmer, Leiter der Virologie am Uniklinikum Essen, genau über dieses Thema und ordnet unter anderem das aktuelle Infektionsgeschehen in NRW ein. Alle Fragen im Überblick:

Wie ist die aktuelle Infektionslage in NRW insgesamt aktuell zu bewerten? Wie ist Ihre Einschätzung?

Am 21. April wurden 3.842 Covid-19-Patienten in NRW-Krankenhäusern gemeldet, davon 1.043 auf der Intensivstation. Vor zwei Wochen waren es insgesamt für NRW 3.447 Covid-19-Patienten, 904 lagen auf der Intensivstation.

Wie ist die Situation in den NRW-Krankenhäusern aktuell zu bewerten und wie ist die Lage im Uniklinikum in Essen?

Wie schätzen Sie die Situation ein: Rechnen Sie mit stark steigenden Zahlen?

Was wissen wir über die in Indien aufgetretene Mutante, über die aktuell berichtet wird?

Schützen die derzeit in Deutschland zur Verfügung stehenden Impfstoffe gegen eine Corona-Virusinfektion und/oder gegen eine Erkrankung durch die hier hauptsächlich zirkulierenden Varianten?

Die britische Variante ist inzwischen die bei uns vorherrschende Variante. Ziemlich eindeutig ist: Diese Variante ist ansteckender als der „Wild-Virustyp“. Unklar war bisher, ob die britische Variante zu schwereren Verläufen führt.

Was wissen wir nach aktuellem Forschungsstand darüber?

Welche Auswirkung hat die britische Mutante denn auf Haustiere? Ist sie für Hund und Katze auch ansteckender?

Astrazeneca wird in NRW jetzt nur noch an Über-60-Jährige verimpft.

Welche Impfung bekommen diejenigen, die unter 60 Jahre alt sind und als Erstimpfung noch Astrazeneca bekommen haben?

