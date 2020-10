Verreisen Sie trotz steigender Coronazahlen? Stimmen Sie ab

Essen. Die Politik rät zu Corona-Urlaub in Deutschland, aber auch der wird wegen steigender Zahlen zum Problem. Stornieren Sie den Herbsturlaub?

Platzt jetzt auch der Corona-Urlaub in Deutschland? Wegen weiter steigender Infiziertenzahlen in vielen Städten haben sich Bund und Länder jetzt auf ein Beherbergungsverbot für Urlauber aus deutschen Städten und Kreisen mit zu hoher Sieben-Tage-Inzidenz geeinigt.

Am Beispiel von NRW: Wer etwa in Hamm wohnt und zum Urlaub nach Bayern möchte, muss entweder einen negativen PCR-Test vorlegen oder darf dort nicht übernachten. Bayerns Ministerpräsident Markus Söder teilte für sein Land mit, dass Urlauber aus innerdeutschen Corona-Hotspots von diesem Donnerstag an nicht mehr in bayerischen Hotels und Gaststätten übernachten dürfen.

Beherbergungsverbot soll bundesweit gelten

Das Verbot, auf das sich Bund und Ländern nun geeinigt haben, soll bundesweit gelten. Nachdem es in mehreren Bundesländern bereits erste Quarantäneauflagen für Einreisende aus einigen Kommunen und Berliner Stadtbezirken mit hohen Infektionszahlen, sollte es nun einen einheitlichen Rahmen geben.

