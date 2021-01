Umfrage zum Kita-Appell – Schicken Sie Ihr Kind in die Kita?

Kitas in NRW bleiben im verlängerten und verschärften Lockdown geöffnet – das Land appelliert aber an Eltern, ihre Kinder nach Möglichkeit zu Hause zu betreuen.

Düsseldorf. Kitas in NRW bleiben im verlängerten Lockdown geöffnet – Eltern werden aber gebeten, ihre Kinder zu Hause zu betreuen. Wie handhaben Sie es?

Der verlängerte und verschärfte Corona-Lockdown trifft in NRW nun auch die Familien noch einmal härter. Ab Montag bieten die Kitas im Land nur noch eine eingeschränkte Betreuung an – wenn irgend möglich sollen Eltern ihre Kinder ganz zu Hause lassen.

Sie sind Eltern von Kindern im Kita-Alter? Wir wollen von Ihnen wissen: Wie organisieren Sie sich in den kommenden Wochen? Schicken Sie Ihr Kind weiter in die Kita? Oder können Sie es zu Hause betreuen?

Bund und Länder hatten bereits am Dienstagabend grundsätzlich entschieden, den Lockdown angesichts weiter hoher Infektionszahlen bis Ende Januar zu verlängern.

In den Kitas werde der maximale Betreuungsumfang für jedes Kind um 10 Stunden pro Woche reduziert, kündigte Stamp an. Gruppen sollen zudem strikt voneinander getrennt werden. Zugleich appellierte der Minister: "Je weniger Kinder in die Kitas kommen, desto einfacher ist es für die Erzieherinnen und Erzieher (...), den Alltag dort vor Ort zu organisieren", sagte Stamp. Es werde in den Kitas aber keine Notbetreuung wie im Frühjahr 2020 geben, als im ersten Lockdown nur Eltern mit systemrelevanten Berufen ihre Kinder betreuen lassen konnten. (red/dpa)

