Umfrage: Wie bewerten Sie die jüngsten Corona-Beschlüsse?

Düsseldorf/Berlin. Der Lockdown wird verlängert, das öffentliche Leben über die Ostertage möglichst stillgelegt. Wie stehen Sie zu den neuesten Corona-Beschlüssen?

Nach den langen und zähen Corona-Verhandlungen der Bund-Länder-Runde hat NRW-Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) in der Nacht erläutert, was die Bund-Länder-Beschlüsse für NRW bedeuten. Die Neuregelungen sollen ab dem 29. März (Montag) in Kraft treten.

Man habe sich gemeinsam auf eine "erweiterte Ruhezeit" an Ostern verständigt, so Laschet. Durch die Ladenschließungen von Gründonnerstag bis Ostermontag das öffentliche Leben weitgehend stillgelegt werden. Auch "Click and Meet" im Einzelhandel wird in NRW ausgesetzt.

Wir wollen von Ihnen wissen: Wie beurteilen Sie die Ergebnisse dieses Corona-Gipfels? Meinen Sie, dass diese Art des verlängerten Lockdowns richtig ist? Oder gehen Ihnen die Regeln sogar nicht weit genug? Stimmen Sie ab!

