Umfrage: Was halten Sie von den Corona-Lockerungen in NRW?

Das RKI sieht einen klar positiven Trend in der Corona-Pandemie. Deutschland sei auf einem guten Weg, sagte RKI-Präsident Lothar Wieler. Zugleich warnte er vor schnellen Lockerungen. Vor allem Jüngere seien noch stark von Infektionen betroffen.

Düsseldorf. Die Corona-Regeln werden in NRW ab 15. Mai unter Auflagen teilweise gelockert – der richtige Schritt oder kommt das zu früh? Stimmen Sie ab!

NRW lockert die Corona-Regeln teilweise und unter Auflagen – und das schon zum kommenden Wochenende. Eingeschränkte Öffnungen der Außengastronomie sollen ab Samstag, 15. Mai, wieder erlaubt werden, wenn die Sieben-Tage-Inzidenz an fünf Werktagen unter 100 Neuinfektionen auf 100.000 Einwohner liegt. Das kündigte NRW-Wirtschaftsminister Andreas Pinkwart (FDP) am Mittwoch an.

Lockerungen der Corona-Regeln – richtig oder zu früh?

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn mahnte trotz der Entspannung der Corona-Lage zu weiterer Vorsicht. Mit sinkenden Infektionszahlen und auf den Intensivstationen gehe "alles in die richtige Richtung", sagte der CDU-Politiker. Es gelte nun aber, sehr aufzupassen, dass Zuversicht nicht zu Übermut werde und es kein Zuviel an Kontakten und Lockerungen gebe.

Es werde sich erst in den nächsten Wochen entscheiden, ob die Lage auch im Sommer insgesamt besser sei. Auf allen politischen Ebenen sei daher die Bereitschaft nötig, im Fall steigender Infektionen schnell auch wieder Beschränkungen einzuführen und nicht lange zu warten.

In NRW haben nach mehr als einem halben Jahr Corona-Zwangspause in Soest und Lippstadt am Mittwoch erste Cafés und Restaurants wieder ihre Außenbereiche geöffnet – unter Auflagen. Mehr zu dem Modellprojekt lesen Sie hier. (mit dpa)

