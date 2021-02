Umfrage: Impfung mit Astrazeneca-Impfstoff – ja oder nein?

Essen. Impfreaktionen, Fragen zur Wirksamkeit: Der Impfstoff von Astrazeneca steht in der Diskussion. Wie stehen Sie einer Impfung damit gegenüber?

Biontech/Pfizer, Moderna, Astrazeneca: Drei Hersteller haben mit ihren Covid-19-Impfstoffen die hohen Hürden für eine Zulassung in Europa genommen, ihre Mittel werden zudem von der Ständigen Impfkommission (Stiko) in Deutschland empfohlen. Trotzdem herrscht Verunsicherung, teilweise auch Misstrauen gegenüber dem britisch-schwedischen Hersteller Astrazeneca. Es gibt eine Debatte um Nebenwirkungen, geplatzte Impftermine und Sorgen um die Wirksamkeit, auch gegen eine Mutante.

Das Vektor-basierte Astrazeneca-Mittel ist in der EU ein wichtiger Baustein in der Impfstrategie, da es vergleichsweise günstig ist und weniger hohe Anforderungen an Transport und Lagerung stellt als die mRNA-Impfstoffe von Biontech/Pfizer und Moderna. Für den Weg hin zu Impfungen in Arztpraxen ist das entscheidend. Es geht um Millionen Dosen, die bald in Deutschland verabreicht werden sollen – etwa an jüngere Menschen mit relevanter Vorerkrankung und für bestimmte Berufsgruppen mit erhöhtem Ansteckungsrisiko.

Die Frage nach dem am besten für sich selbst geeigneten Impfstoff muss man sich Fachleuten zufolge eigentlich nicht stellen. "Für die Impfentscheidung ist es derzeit nicht relevant, welchen Impfstoff man bekommt", sagte Stiko-Mitglied Christian Bogdan vom Uniklinikum Erlangen. "Jeder, der ein Impfangebot wahrnimmt, erhält nicht nur einen zugelassenen Impfstoff, sondern auch ein von der Stiko je nach Altersgruppe empfohlenes Präparat." Alle drei derzeit in Deutschland verfügbaren Impfstoffe erfüllten die Kriterien der Wirksamkeit und Sicherheit.

Über Missverständnisse und Kommunikationsprobleme rund um Astrazeneca sprach auch Christian Drosten von der Berliner Charité im Podcast "Coronavirus-Update" (bei NDR-Info) vom Dienstagabend. Fazit: Astrazeneca sei besser als sein Ruf. Der Virologe bekräftigte die Bedeutung aller drei Impfstoffe für die Pandemiebekämpfung. "Wir müssen alles dransetzen, jetzt so schnell wie möglich in der Breite zu impfen", bilanzierte der Corona-Experte. "Die Impfstoffe, die wir haben, die sind extrem gut gegenüber dem, was man erwarten konnte." (dpa)