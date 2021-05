Umfrage: Corona-Impfung für Kinder – was halten Sie davon?

Noch ist unklar, ob die STIKO die Corona-Impfung für Kinder empfiehlt. Virologe Dittmer erläutert, was für und was gegen eine Impfung spricht.

Essen. Ab 7. Juni sollen auch Kinder ab zwölf Jahren Corona-Impfungen bekommen können. Wir fragen Eltern: Lassen Sie Ihr(e) Kind(er) gegen Covid impfen?

Die Entscheidung über die Zulassung eines Corona-Impfstoffs auch für Kinder rückt näher, und bereits vor der Bekanntgabe der Europäischen Arzneimittelbehörde EMA am Freitag haben Bund und Länder beschlossen: Kinder ab 12 Jahren sollen sich in Deutschland vom 7. Juni an gegen Corona impfen lassen dürfen, sofern die EU-Behörde grünes Licht gibt. Damit könnte auch der Druck auf die Eltern wachsen.

Wir wollen von den Eltern unter Ihnen, liebe Leserinnen und Leser, wissen, wie sie zur Corona-Impfung für Kinder stehen: Möchten Sie Ihr Kind bzw. Ihre Kinder impfen lassen, sobald das möglich ist? Stimmen Sie hier ab:

Kinder gegen Corona impfen – ja oder nein?

Wenn Sie keine Umfrage sehen, klicken Sie bitte hier

Corona-Impfung: Priorisierung fällt am 7. Juni

Am 7. Juni soll die Priorisierung hierzulande generell aufgehoben werden, damit sollen sich dann auch Kinder von zwölf bis 16 Jahren um einen Termin bemühen können, wie Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) mitteilte.

In den USA werden Kinder ab zwölf Jahren bereits gegen Corona geimpft. Unser Foto zeigt einen 14-Jährigen in Los Angeles. Foto: Frederic J. BROWN / AFP

Die EMA will das Ergebnis ihrer Beratungen über die Zulassung des Biontech-Impfstoffs am Freitagnachmittag bekanntgeben. Die Ständige Impfkommission (Stiko) in Deutschland will sich mit ihrer Empfehlung allerdings noch Zeit lassen, weil aus ihrer Sicht die Daten über Nebenwirkungen bei Kindern noch zu dünn sind. Sie hat angedeutet, dass sie eine Impfung womöglich nur für vorerkrankte Kinder empfehlen will.

Einer aktuellen, repräsentativen Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Civey im Auftrag der "Augsburger Allgemeinen" zufolge sind 51 Prozent der Befragten, bei denen Kinder im Haushalt leben, für eine Impfung des Nachwuchses. 40 Prozent der Erziehungsberechtigten lehnen hingegen die Schutzimpfung für ihre Kinder derzeit ab. Der Rest äußerte sich unentschieden.(mit dpa)

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Corona NRW