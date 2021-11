Umfrage: Bürgertests für Geimpfte und Genesene kostenlos?

Im Interview spricht Virologe Dittmer darüber, warum er die Abstandsregel für Blödsinn hält und was in den nächsten Wochen wichtig wird.

Essen. Immer mehr Stimmen fordern die Wiedereinführung der kostenlosen Corona-Bürgertests für Geimpfte und Genesene: Was denken Sie? Stimmen Sie ab!

Politiker wie der neue NRW-Ministerpräsident Hendrik Wüst sowie die SPD-Opposition fordern die Rückkehr der kostenlosen Corona-Bürgertests: NRW-Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU) hat am Wochenende erstmals Gesprächsbereitschaft erkennen lassen.

Er verlangte als zusätzliche Sicherheit zumindest Gratis-Tests für Geimpfte und Genesene. „Die hohen Infektionszahlen unter Ungeimpften führen zu immer mehr Durchbrüchen auch bei den Geimpften“, sagte Wüst der „Bild am Sonntag“. Kostenlose Schnelltests für Geimpfte und Genesene würden es auch für Menschen mit wenig Geld leichter machen, sich und andere zu schützen, ohne den Anreiz zum Impfen auszusetzen, so der NRW-Regierungschef. Was denken Sie? Sollten die kostenlosen Bürgertests für Geimpfte und Genesene wieder eingeführt werden? Stimmen Sie ab!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Corona NRW