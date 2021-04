Umfrage: Ausgangssperre gegen Corona – das richtige Mittel?

Die Bundesregierung hat ihre Pläne für eine stärkere Vereinheitlichung der Corona-Schutzmaßnahmen in Gebieten mit hohen Infektionszahlen konkretisiert. So soll nach dem Willen Berlins bundesweit eine einheitliche nächtliche Ausgangssperre ab einer Sieben-Tage-Inzidenz von 100 gelten.

Im Ringen um bundesweit einheitliche Regelungen in der Corona-Pandemie sieht der Vorschlag der Bundesregierung eine umfangreiche "Notbremse" vor : In Landkreisen, in denen binnen einer Woche eine Inzidenz von 100 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner oder mehr registriert wird, sollen dann unter anderem Ausgangsbeschränkungen von 21 Uhr abends bis 5 Uhr morgens gelten.

Dabei soll es nur wenige Ausnahmen geben, etwa für medizinische Notfälle, den Weg zur Arbeit oder die Versorgung von Tieren, nicht aber für abendliche Spaziergänge alleine.

So geht es weiter: Der Vorschlag der Bundesregierung zur Änderung des Infektionsschutzgesetzes wird nach zunächst mit den Bundestagsfraktionen und den Ländern abgestimmt und soll anschließend in seine endgültige Fassung gegossen werden. Ziel der Bundesregierung ist es, diese bereits am Dienstag im Bundeskabinett zu beschließen. Allerdings ist der Widerstand zumindest bei Berliner Oppositionsfraktionen, einigen Ländern und den Landkreisen groß. (mit dpa)

