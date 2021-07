Die Infektionszahlen in Deutschland sind niedrig, die Lage besser als in manchen europäischen Ländern, die viel geimpft haben. Woran liegt das?

Warum die Zahlen in Deutschland im Vergleich niedrig sind

Umfrage Strafen für Impftermin-Schwänzer – was halten Sie davon?

Düsseldorf. Lange waren Corona-Impftermine rar und begehrt. Inzwischen verfallen zunehmend Termine. Sollte Nicht-Absagen bestraft werden? Stimmen Sie ab!

Angesichts einer steigenden Zahl von nicht wahrgenommenen Impfterminen ist eine Debatte um mögliche Strafen entbrannt. "Es wäre richtig, wenn es eine Strafe gäbe für diejenigen, die nicht einmal ihren Termin absagen", hatte SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach der "Bild am Sonntag" gesagt. Politiker von SPD und Union schlossen sich Forderungen nach Strafzahlungen an, Unionskanzlerkandidat Armin Laschet (CDU) wies die Idee zurück. Kritik kam auch von Ärztevertretern und von der Opposition: Statt mit Bußgeldern solle lieber mit Impfanreizen gearbeitet werden. Wir wollen Ihre Meinung wissen, liebe Leserinnen und Leser: Wie stehen Sie zu der Idee?

Sollten Impftermin-Schwänzer bestraft werden? Hier abstimmen!

Die Corona-Zahlen bewegen sich weiterhin auf niedrigem Niveau. Nach Angaben des Robert Koch-Instituts liegt die Sieben-Tage-Inzidenz in NRW am Montag bei 5,6. Binnen eines Tages wurden 61 Neuinfektionen gemeldet. Vor einer Woche hatte der Wert bei 39 Ansteckungen gelegen. Eine große Mehrheit rechnet laut einer Umfrage in Deutschland allerdings im Herbst wieder mit steigenden Corona-Infektionszahlen und neuen staatlichen Beschränkungen.

Impftermine fallen aus – darunter leidet das Impftempo

Die Terminausfälle in den Impfzentren führten dazu, "dass wir langsamer impfen, als wir könnten, und dass wir Impfstoff wegwerfen müssen", kritisierte Lauterbach. Er sei selbst Impfarzt im Impfzentrum Leverkusen und kenne das Problem ausfallender Termine. In den ARD-"Tagesthemen" sagte er, dies sei kein Kavaliersdelikt.

Unions-Fraktionsvize Thorsten Frei (CDU) sagte, Impftermine verfallen zu lassen, sei rücksichtslos und ein Schlag ins Gesicht aller, die noch auf den knappen Impfstoff warteten. "Wer nur zu bequem ist, zum Hörer zu greifen oder mit wenigen Klicks einen Termin abzusagen, sollte für die angefallenen Ausfallkosten aufkommen müssen."

Urlaub oder Bequemlichkeit als Grund für Schwänzen?

Der Präsident des Berliner Roten Kreuzes (DRK), Mario Czaja, hatte die Debatte angestoßen und Bußgelder von 25 bis 30 Euro vorgeschlagen. Seinen Angaben zufolge werden in Berliner Impfzentren inzwischen fünf bis zehn Prozent der Termine nicht wahrgenommen.

Vermutet wird, dass Menschen Termine verstreichen lassen, weil sie im Urlaub sind, weil sie die Corona-Gefahr als nicht mehr so hoch einschätzen oder weil sie inzwischen einen früheren Termin bei einem Betriebsarzt oder in einer Praxis bekommen haben. (dpa/red)

