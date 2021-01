Sollten Schulen und Kitas wieder öffnen? Stimmen Sie ab!

Vor dem nächsten Bund-Länder-Treffen zur Corona-Pandemie am Dienstag zeichnet sich ab, dass der Lockdown verlängert wird. Die Infektionslage lässt nach Ansicht vieler Experten und Spitzenpolitiker keine andere Entscheidung zu. Umstritten ist vor allem, wie es mit den Schulen weitergeht.

Während etwa Bayerns Ministerpräsident Markus Söder warnte, die Infektionszahlen seien viel zu hoch für eine rasche Öffnung, melden sich auch Kritiker einer längeren Schließung zu Wort: Essens Gesundheitsdezernent Peter Renzel etwa zitiert in einem Facebook-Post aus der gemeinsamen Stellungnahme der Deutschen Gesellschaft für Krankenhaushygiene und der Deutschen Akademie für Kinder- und Jugendmedizin: „Die Orientierung am besten Interesse der Kinder (siehe Kinderrechtskonvention) ist hierbei oberstes Gebot. Mit angemessenen Maßnahmen des Schutzes und der Hygiene können von außen in die Einrichtung hinein getragene Infektionen nicht gänzlich verhindert, aber eng begrenzt werden und stören dann nicht die Funktion der gesamten Institution."

