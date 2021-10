Schule in NRW: Diese Regeln gelten derzeit im Klassenzimmer

Noch müssen Schülerinnen und Schüler in NRW am Sitzplatz im Unterricht eine Maske tragen. Diese Pflicht allerdings entfällt ab dem 2. November.

Essen. Die Schule in NRW läuft wieder. Dabei müssen Kinder und Lehrkräfte noch gewisse Vorgaben beachten. Diese Regeln gelten derzeit im Klassenzimmer:

In Nordrhein-Westfalen entfällt ab dem 2. November die Maskenpflicht an Schulen.

Das gilt für alle Jahrgänge: Im Unterricht muss am Sitzplatz dann keine Maske mehr getragen werden.

Dabei steigen im Hintergrund weiter die Corona-Infektionszahlen.

Die Maskenpflicht an Schulen in Nordrhein-Westfalen wird ab 2. November aufgehoben. Das hat das Schulministerium am Donnerstag mitgeteilt. Die Maskenpflicht soll für alle Jahrgänge entfallen - allerdings nur am Sitzplatz im Unterricht.

Wie Yvonne Gebauer (FDP), Ministerin für Schule und Bildung in NRW, schon vor den Herbstferien in einem Elternbrief mitgeteilt hatte, "sollen die Schülerinnen und Schüler einen möglichst normalen und vor allem sicheren Schulalltag erleben." Trotz Aufhebung der Maskenpflicht gelten an den Schulen weiter bestimmte Corona-Regeln. Hier gibt es die Übersicht:

Ferien NRW: Diese Corona-Regeln gelten zum Schulstart

Corona-Tests: Nach der ersten Schulwoche nach den Herbstferien werden die gewohnten Testungen bis zu den Weihnachtsferien weiter durchgeführt.

Die Ferien in NRW gehen zu Ende: NRW-Schulministerin Yvonne Gebauer (FDP) appelliert an die Eltern der Schülerinnen und Schüler, sich impfen zu lassen. Foto: Roberto Pfeil/dpa

Maskenpflicht: Die Maskenpflicht wird ab dem 2. November im Unterricht abgeschafft. Dann soll eine Maskenpflicht nur noch im Schulgebäude, insbesondere auf den Verkehrsflächen, bestehen. Virologen kritisieren diese Pläne mit deutlichen Worten. Auch in den Außenbereichen der Schulen muss keine Maske mehr getragen werden.

