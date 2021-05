Sammler Inzidenzstufe 1

Inzidenzstufe 1 (unter 35): Diese Lockerungen greifen

Kontakte: Angehörige aus fünf Haushalten können sich ohne weitere Einschränkungen im öffentlichen Raum treffen. Ebenfalls möglich sind Treffen von bis zu 100 Personen aus beliebig vielen Haushalten, das aber nur mit aktuellem negativen Coronatest.

Außerschulische Bildung: Teilnehmer dürfen am festen Sitzplatz auf eine Maske verzichten, sofern die 7-Tages-Inzidenz NRW-weit unter 35 liegt. Auch ein Coronatest ist dann für Innenräume nicht mehr notwendig.

Kinder- und Jugendarbeit: Bei Treffen in Innenräumen dürfen bis zu 30 Personen teilnehmen, außen bis zu 50 - jeweils ohne Altersbegrenzung und ohne Coronatest.

Kultur: Voraussetzung sind ein fester Sitzplan und ein negatives Testergebnis der Zuschauerinnen und Zuschauer. Das NRW-Gesundheitsministerium spricht in den Vorgaben explizit von einer Sitzordnung im „Schachbrettmuster“, also versetzt.

Alle Kulturangebote, die in einem Gebäude stattfinden, obliegen einer Höchstzahl an 1000 Gästen. Dazu zählen Konzerte, Theater, Opern und Kinos. Im Freien können Veranstaltungen mit bis zu 500 Personen stattfinden.

Für den "nicht-berufsmäßigen Probenbetrieb" gelten im Freien keine Personenbeschränkungen, in Innenräumen dürfen sich bis zu 30 Personen (Chöre) bzw. 50 Personen (mit Blasinstrument) treffen.

Festivals und ähnliche Großveranstaltungen sind bei entsprechend stabiler Inzidenz erst ab 1. September mit bis zu 1000 Zuschauern möglich. Voraussetzung sind Corona-Tests und ein genehmigtes Konzept.

Sport: Kontaktsport ist in Innenräumen mit bis zu 100 Personen zulässig, außen auch mit mehr als 1000 Personen jeweils bis zu höchstens 33 Prozent der vorhandenen Sitzplatz-Kapazität. Die Zuschauer müssen einem Sitzplan klar zugeordnet werden können und nach "Schachbrettmuster" verteilt platziert sein - also mit Abstand zueinander. Bemessungsgrundlage ist eine "stabile" NRW-weite 7-Tages-Inzidenz von 35 und niedriger. Ist dies gegeben, müssen Teilnehmer auch in Innenräumen keinen Corona-Test vorlegen.

Freizeit: Freibäder können ohne Corona-Test besucht werden.

Bordelle und derartige Einrichtungen dürfen öffnen; Besucher benötigen einen aktuellen negativen Coronatest.

Clubs und Discos dürfen öffnen, jedoch nur draußen und mit höchstens 100 Personen und aktuellem negativem Coronattest. Ab 1. September sollen Clubs und Discos auch in Innenräumen öffnen - dann unbegrenzt, jedoch mit Coronatest und nur bei genehmigtem Hygiene-Konzept.

Einzelhandel (nicht Grundversorgung): Die Zugangsbeschränkungen für Einzelhandelsgeschäfte mit mehr als 800 Quadratmetern Verkaufsfläche entfallen.

Messen und Märkte: Ab 1. September sind Kirmes-Veranstaltungen, Jahrmärkte und andere Markt-Veranstaltungen wie etwa Trödel- oder Mittelaltermärkte bei entsprechender stabiler Inzidenz möglich. Teilnehmer und Besucher benötigen keinen Coronatest.

Tagungen und Kongresse sind beschränkt auf bis zu 1000 Teilnehmer, egal ob in Innenräumen oder draußen. Zudem muss man einen aktuellen negativen Coronatest vorweisen.

Private Feiern (ohne Partys) dürfen unter freiem Himmel bis zu 250 Gäste haben; ein Coronatest ist nicht notwendig. Für Innenräume liegt die Höchstzahl der Gäste bei 100 Personen - mit Pflicht zur Vorlage eines Coronatests.

Private Partys sind ohne Corona-Test möglich, aber nur für höchstens 100 Personen unter freiem Himmel und 50 Gästen in geschlossenen Räumen. Die Abstandsregeln entfallen.

Große Festveranstaltungen: Schützenfest, Stadtfeste und ähnliche Veranstaltungen sind ab 1. September bei einer stabilen NRW-weiten Inzidenz unter 35 ohne Besucherbegrenzung möglich. Soweit der NRW-Durchschnitt höher liegt, aber örtlich den Kriterien der Inzidenzstufe 1 entspricht, sind höchstens 1000 Besucher zulässig. Veranstalter müssen dann zudem ein genehmigtes Hygienekonzept vorweisen.

In der Gastronomie entfällt auch in Innenräumen bei einer NRW-weit gemessenen "stabilen" 7-Tages-Inzidenz unter 35 die Testpflicht für Gäste.

Für Busreisen gilt noch nicht die völlige Freiheit. Busse dürfen zwar bis auf den letzten Sitzplatz gefüllt werden, aber nur, wenn alle Gäste aus Regionen stammen, in denen der jeweilige Wert der 7-Tages-Inzidenz stabil bei 35 oder darunter liegt.

