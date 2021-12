Omikron in NRW: Bislang 607 Fälle der Mutation nachgewiesen

Essen. Die neue Corona-Variante Omikron breitet sich in NRW sprunghaft aus, erklärte Gesundheitsminster Laumann. "Boostern" helfe, Zeit zu gewinnen.

Müssen geimpfte Kontaktpersonen in NRW auch in Corona-Quarantäne?

Das Auftreten der Omikron-Variante hat für eine Regeländerung gesorgt.

Diese Quarantäne-Regeln gelten derzeit in NRW für Kontaktpersonen - eine Übersicht.

Die neuartige Corona-Variante Omikron breitet sich in NRW aus. In der Datenbank des Landeszentrums für Gesundheit (LZG) werden mit Stand Freitag 0 Uhr insgesamt 607 Fälle mit einem zweifelsfreien Nachweis durch Sequenzierung und Verdachtsfällen durch spezifische PCR-Tests mit Hinweisen auf Omikron geführt, teilte das NRW-Gesundheitsministerium am Freitag auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur mit. Das ist fast das Dreifache der Gesamtzahl von Montag, als 203 Fälle registriert waren. Am Mittwoch vergangener Woche waren es lediglich 23 in NRW.

Die Zahlen sind im Vergleich zur Vorwoche „sprunghaft“ gestiegen, teilte am Freitag (17. Dezember) NRW-Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann (CDU) mit. In der aktuellen Woche seien bisher 370 Omikron-Infektionen in NRW nachgewiesen worden.

„Wir werden diese neue Variante nicht aufhalten können“, sagte Laumann bei einem Online-Pressegespräch in Düsseldorf. Die laut Laumann in NRW sehr gut nachgefragten „Booster“-Impfungen würden aber helfen, die Ausbreitung von Omikron zu verzögern. Dies sei nötig, erklärte der Minister, „um Zeit zu gewinnen, um der Wissenschaft zu helfen, mehr über diese Virus-Variante herauszufinden.“

„Booster“-Ziel bis Jahresende ist in NRW zu erreichen

Aktuell seien in NRW inzwischen 5,4 Millionen „Booster“-Impfungen verabreicht worden, teilte Laumann mit. Die Impfbereitschaft in der Bevölkerung sei so groß, dass es in NRW gelingen werde, seinen Anteil zum vom Bund verkündeten Ziel von insgesamt 30 Millionen Geboosterten bis Jahresende zu erreichen, sagte Laumann. Dazu seien noch etwa 1,1 Millionen Impfungen in NRW notwendig.

Aktuell seien in NRW 114.800 Menschen an Corona infiziert, erklärte der Gesundheitsminister. Pro Tag würden aktuell zwischen einer halben Million und 600.000 kostenlosen Bürgertestungen durchgeführt. Dabei würden in etwa 0,3 bis 0,4 Prozent der Fälle eine Corona-Infektion festgestellt, erklärte Laumann. Bei den PCR-Testungen, die vor allem bei konkretem Verdacht und positiven Antigen-Test durchgeführt werden, liege die "Positiv-Quote" bei 13,2 Prozent, teilte Laumann mit.

Laumann lobt vergleichsweise hohe Impfquote in NRW

Im bundesweiten Vergleich habe NRW eine „hervorragende Impfquote“, die sowohl der hohen Impfbereitschaft der Bevölkerung zu verdanken sei, als auch den funktionierenden Strukturen unseres Gesundheitssystems, besonders in der ambulanten ärztlichen Versorgung, hob Laumann hervor. Das RKI meldete in NRW am Freitag (17. Dezember) 76,8 Prozent vollständig geimpfte. Die Booster-Quote lag am Freitag bei 30,4 Prozent. Etwa die Hälte der bis dato 13 Millionen verabreichten Corona-Impfungen in NRW seien in den Arztpraxen erfolgt, berichtete Laumann. Bei der aktuell laufenden Booster-Kampagne liege dieser Wert gar bei 85 Prozent, teilte der Minister mit.

Die neuartige Omikron-Variante, war in NRW erstmals Anfang Dezember nachgewiesen worden. Sie hat für eine Änderung der Quarantäne-Regeln gesorgt. Auch für vollständig geimpfte Personen wird seit Jüngstem Quarantäne angeordnet, wenn Kontakt zu einer Person mit der Omikron-Variante bestand. Dies soll helfen, die Weiterverbreitung der Virusvariante zu stoppen oder zumindest zu verlangsamen.

Als Jüngstes wurde bei einem Caravanproduzenten im Münsterland mehrere Dutzend Infektionsfälle gemeldet. In 38 Fällen bestehe der Verdacht auf die Omikron-Variante, teilte der Kreis Warendorf mit.

Wer muss in NRW in Quarantäne:

Personen, die sich mit Symptomen oder nach einem positiven Schnelltest einem PCR-Test unterzogen haben und auf das Ergebnis warten.

Personen mit einem positiven PCR-Test-Ergebnis

Personen, die mit einer positiv auf Corona getesteten Person in einem Haushalt leben, und die nicht immunisiert sind.

Immunisierte Personen mit Kontakt zu einer anderen Person, die mit der Omikron-Variante infiziert ist.

Für wie lange müssen Menschen in Quarantäne in NRW?

Für Personen, die wegen eines positiven PCR-Tests in Quarantäne sind, gilt die Frist von 14 Tagen, wenn der Corona-Test negativ ist.

Immunisierte Personen können die Quarantäne bereits nach dem fünften Tag beenden, wenn sie keine Symptome haben.

Bei Personen, die sich als Haushaltsangehörige einer positiv getesteten Person in Quarantäne befinden, endet die Quarantäne, wenn keine Symptome entwickelt wurden, nach 10 Tagen.

Bei Personen, die sich als Kontaktpersonen einer positiv getesteten Person, aufgrund einer Anordnung des Gesundheitsamtes in Quarantäne befinden, entscheidet das Gesundheitsamt.

Ist es möglich die Quarantäne in NRW vorzeitig zu beenden?

Personen, die sich nach einem positiven PCR-Test in Quarantäne begeben mussten, können - wenn sie frei von Symptomen und vollständig geimpft sind - am fünften Tag durch einen negativen PCR-Test die Quarantäne beenden.

Wer muss in NRW nicht mehr in Quarantäne?