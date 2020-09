Ministerpräsident Laschet: Keinen zweiten Lockdown riskieren

Angesichts des Anstiegs der Corona-Infektionen ruft die Bundesregierung die Bürger zu "vernünftigem" Verhalten auf. In der Krise habe sich zudem ein "regionales Vorgehen" in einem "gemeinsam besprochenen Rahmen" bewährt.

Düsseldorf. NRW verschärft zum 1. Oktober die Coronaregeln. Veranstaltungen mit mehr als 50 Gästen müssen angemeldet werden, kündigte Armin Laschet an.

Bund und Länder haben am Dienstagnachmittag über eine Anpassung der Corona-Regeln beraten.

In NRW gilt ab 1. Oktober eine Meldepflicht für Veranstaltungen mit mehr als 50 Gästen . Diese müssen landesweit zwei Wochen im Vorfeld beim jeweiligen Ordnungsamt angemeldet werden. Die Regel greift immer dann, wenn in einem Landkreis innerhalb von sieben Tagen mehr als 35 Neuinfektionen auf 100.000 Einwohner auftreten.

eine Meldepflicht für Veranstaltungen mit mehr als . Diese müssen landesweit zwei Wochen im Vorfeld beim jeweiligen Ordnungsamt angemeldet werden. Die Regel greift immer dann, wenn in einem Landkreis innerhalb von sieben Tagen mehr als auftreten. Der Veranstaltung muss ein „herausragender Anlass“ zugrunde liegen – Hochzeiten, Taufen und Jubiläen zum Beispiel. Veranstaltungen mit vornehmlich geselligem Charakter bleiben weiterhin untersagt.

Feiern ja, aber kleiner und weniger: das ist im Kern der Kompromiss, auf den sich Bund und Länder am Dienstag bei einer Videoschalte verständigt haben. Darüber hinaus soll zur Kasse gebeten werden, wer falsche Kontaktdaten angibt, beispielsweise im Restaurant. Wie hoch das Bußgeld in NRW sein wird, steht aktuell noch nicht fest. Bundesländer wie Schleswig-Holstein wollen bei Falschangaben künftig mit einem Bußgeld in Höhe von 1000 Euro durchgreifen.

Nach den Bund-Länder-Gesprächen mit Angela Merkel hatte Ministerpräsident Armin Laschet erste Änderungen der Coronaschutzverordnung für NRW mitgeteilt. Details werde Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann am Mittwochmorgen (30. September, 10 Uhr) bekannt geben.

Corona-Schutzverordnung für NRW läuft am 1. Oktober aus

Die Corona-Schutzverordnung für NRW läuft am Donnerstag, 1. Oktober, aus. Sie wird vor allem mit Blick auf größere Feiern im öffentlichen Raum angepasst. Darüber hinaus sollen auch Masken- und Quarantäne-Verweigerer künftig härter bestraft werden können.

Ministerpräsident Laschet verdeutlichte aber auch, „dass keine flächendeckenden Beschränkungen“ mehr notwendig seien, sondern vielmehr regional reagiert werden müsse. „Wir müssen mit der Pandemie leben und dürfen unsere bisherigen Erfolge nicht aufs Spiel setzen“, mahnte Laschet und zog dabei sorgenvoll den Vergleich zu vielen Nachbarländern, in denen die Infektionszahlen wieder explosionsartig gestiegen sind.

Oberstes Ziel müsse sein, einen zweiten Lockdown zu verhindern. Das gelte sowohl für die Wirtschaft als auch insbesondere für Schulen und Kitas, in denen ein Präsenzbetrieb aufrecht erhalten werden müsse. Die Grundfrage dabei sei, wer die Treiber der steigenden Zahlen seien. Eine funktionierende Kontaktnachverfolgung sei der Schlüssel zur Bekämpfung der Pandemie, sagte Laschet. Auch deswegen wird auch NRW Falschangaben auf Kontaktlisten künftig hart bestrafen.

Veranstaltungen mit mehr als 50 Teilnehmern müssen Ordnungsamt gemeldet werden

„Geplant ist, dass Privatveranstaltungen im öffentlichen Raum zum Beispiel in angemieteten Räumen ab 50 Teilnehmern mit einer Gästeliste und einem Ansprechpartner beim Ordnungsamt angemeldet werden müssen. Es kann nicht sein, dass wir hinter den Listen herlaufen müssen“, hatte NRW-Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann bereits im Vorfeld der Kabinettssitzung in einem Interview gesagt.

Ihn trieben „Feste in angemieteten Sälen um, bei denen gar kein Wirt im Spiel ist. Wir haben Fälle, in denen wurde extra für ein bestimmtes Fest ein Raum als Veranstaltungsraum ausgewiesen. Da sitzen die Gäste dann nicht wie vorgesehen am Tisch und werden bedient, da haben Sie dann schnell auch mal einen Thekenbetrieb, der nicht vorgesehen ist“, kritisierte Laumann.

Familienfeiern in Hamm und Bielefeld entwickeln sich zu Superspreading-Events

In einer Videoschaltkonferenz debattierte Kanzlerin Angela Merkel (CDU) am Dienstagnachmittag mit den Ministerpräsidenten über Maßnahmen gegen die steigenden Infektionszahlen unter anderem etwa bei großen Familienfeiern.

In NRW hatten sich zuletzt mehrere Familienfeiern zu Superspreading-Events entwickelt: So haben sich in Folge einer mehrtägigen Großhochzeit in Hamm mindestens 180 Menschen mit dem Coronavirus infiziert. Und auch in Bielefeld führte eine Familienfeier zu steigenden Infektionszahlen: 950 Schüler und Lehrer sind dort aktuell in Quarantäne.