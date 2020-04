Mundschutz: Maskenpflicht bei Einkauf und im ÖPNV in NRW

Die Pflicht zum Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes beim Einkaufen und in öffentlichen Verkehrsmitteln ist zunächst in Sachsen in Kraft getreten, andere Bundesländer folgen in der kommenden Woche. Andere Vorschriften wurden indes gelockert: So dürfen etwa Geschäfte mit einer Fläche von bis zu 800 Quadratmetern wieder öffnen.

Düsseldorf. Auch Nordrhein-Westfalen führt eine Mundschutz-Pflicht ein. Ab 27. April muss beim Einkauf und in Bussen und Bahnen eine Maske getragen werden.

Auch Nordrhein-Westfalen führt eine landesweite Maskenpflicht zur Eindämmung des Coronavirus ein. Vom kommenden Montag an ist das Tragen einer Maske beim Einkaufen sowie in Bussen und Bahnen verpflichtend, teilte die Landesregierung am Mittwoch mit. Alternativ zur Mund-Nasenschutz sind in NRW auch sogenannte Alltagsmasken oder auch ein Schal zugelassen. Laschet: "Das Wichtigste bleibt:Abstand halten und die konsequente Einhaltung von Hygieneregeln."

#NRW, @NdsLandesReg, @rlpNews und @saarland_de führen eine Maskenpflicht im ÖPNV und beim Einkaufen ein. MP @ArminLaschet:"Wir brauchen möglichst ähnliche Regelungen in allen deutschen Ländern.Das Wichtigste bleibt:Abstand halten und die konsequente Einhaltung von Hygieneregeln." pic.twitter.com/VlFGPOj3mj — Staatskanzlei NRW (@landnrw) April 22, 2020

Die Landesregierungen von NRW, Niedersachsen, Rheinland-Pfalz und dem Saarland hatten sich bei der Maskenpflicht auf ein gemeinsames Vorgehen verständigt. „Wir brauchen möglichst ähnliche Regelungen in allen deutschen Ländern“, so NRW-Ministerpräsident Armin Laschet. „Wir müssen alles tun, was dabei hilft, umsichtig den Weg zurück zu einem Leben in Normalität zu finden. Die Maskenpflicht in einigen Bereichen des öffentlichen Lebens kann dabei sinnvoll unterstützen.“

Die Reaktionen auf die Bekanntmachung der NRW-Landesregierung sind groß und vielfältig. Kritik gibt es, weil Laschet bis zuletzt gegen eine allgemeine Maskenpflicht war: "Vorgestern noch dagegen und heute, wo NRW eines der letzten mit dieser Maßnahme ist. spielt er sich mit der Forderung nach bundeseinheitlichen Regelungen auf" , kommentiert ein Twitternutzer die NRW-Mundschutzpflicht. Aber die Twitternutzer stellen sich auch praktische Fragen. Etwa die, wo sich die Bürger in NRW mit Masken versorgen können: "Um Baumärkte / Geschäfte zu erreichen, wo man Masken kaufen kann, muss man zuerst ÖPNV ohne Maske benutzten", schreibt ein anderer.

Mundschutz-Pflicht in NRW: Laschet setzte bislang auf Freiwilligkeit statt Zwang

Bund und Länder hatten sich in der vergangenen Woche zunächst auf eine dringende Trageempfehlung geeinigt. Laschet hatte bislang stets auf Freiwilligkeit statt Zwang in dieser Frage gesetzt. In den vergangenen Tagen hatten jedoch immer mehr Bundesländer eine Verpflichtung zum Tragen einer Alltagsmaske beim Einkaufen oder bei Fahrten in Bussen und Bahnen angekündigt. Im Vorreiterland Sachsen gilt eine Maskenpflicht bereits seit Montag.

Überdies drohte NRW zu einem Flickenteppich unterschiedlicher kommunaler Regelungen zu werden: Münster und Dorsten waren zum Wochenanfang mit eigenen Verfügungen vorgeprescht. Mehrere Städte aus dem Ruhrgebiet, dem Bergischen Land, dem Kreis Siegen-Wittgenstein sowie die Stadt Leverkusen erhöhten zuletzt den Druck: Sie kündigten eine Maskenpflicht in ihren Städten an, sollte eine landesweite Regelung ausbleiben. Auch die Opposition hatte sich für eine einheitliche Regelung stark gemacht. (mit dpa)