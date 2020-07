Masken: Warum eine freie Nase das Infektionsrisiko erhöht

Essen. China und Corona: Kann man Studien aus dem Land trauen? Welche Rolle spielt die Nase bei der Übertragung? Virologe Prof. Dittmer im Interview.

SARS-CoV-2 findet seinen Weg in den menschlichen Körper sowohl über den Mund als auch über die Nase. Aber wahrscheinlich spiele die Nase sogar eine etwas wichtigere Rolle, sagt Prof. Dr. Ulf Dittmer, Direktor des Instituts der Virologie an der Uniklinik Essen. Warum das so ist, erklärt er im Videointerview. Außerdem beantwortet er noch folgende Fragen:

In einigen Ländern ist das Virus nach einer Pause wieder auf dem Vormarsch, unter anderem in Serbien, Kroatien, Israel, Australien. Wie können wir verhindern, dass es uns genauso ergeht?

Das Land NRW hat das Verbot für bestimmte Großveranstaltungen bis mindestens zum 31. Oktober verlängert. Sind diese Maßnahmen aus epidemiologischer Sicht nach wie vor nötig?

Ist es nach Ihrer Meinung leichtsinnig, die Maskenpflicht im Handel abzuschaffen oder ist das Tragen der Masken beim Einkaufen im Hinblick auf die aktuellen Zahlen überflüssig?

Im Hinblick auf den eigenen Schutz und den Schutz anderer: Warum gehört die Maske nicht nur über den Mund, sondern auch über die Nase?

Nach aktuellem Forschungsstand: Wie gelangt das Virus in den menschlichen Körper?

Welchen Einfluss hat Vitamin D auf den Verlauf einer Coronavirus-Infektion?

Wie kann man sein Immunsystem stärken und sich vor einer Coronavirus-Infektion schützen?

Was wissen wir nach aktuellem Forschungsstand über die Langzeitfolgen nach einer Coronavirus-Infektion?

China ist nicht gerade für Transparenz bekannt: Kann man Studien aus dem Land überhaupt trauen?

