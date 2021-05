Mit einem Testtupfer nehmen die Schülerinnen und Schüler Speichelproben. Per Pool-Verfahren werden die "Lolli-Tests" in Laboren auf das Coronavirus untersucht.

Corona Lolli-Tests an den Schulen in NRW – Fragen & Antworten

Düsseldorf. Zwei Mal pro Woche werden Schüler in NRW per Lolli-Verfahren auf das Coronavirus getestet. Wir beantworten die wichtigsten Fragen.

Dort, wo die Sieben-Tage-Inzidenz konstant unter 100 liegt, sind Städte und Kreise in NRW wieder zum Präsenzunterricht zurückgekehrt. Seit dem 31. Mai werden Schülerinnen und Schüler in den Schulen getestet. Wir beantworten die wichtigsten Fragen.

Wann werden die Schülerinnen und Schüler getestet?

Die Klassen oder Lerngruppen werden zweimal pro Woche getestet, entweder am Montag und Mittwoch oder am Dienstag und Donnerstag. Am Freitag wird nur getestet, wenn ein Pooltest positiv war und ein Nachtest erforderlich ist.

Wie funktioniert der Lolli-Test?

Die Schülerinnen und Schüler bekommen einen Abstrich-Tupfer, an dem sie etwa 30 Sekunden lang „lutschen“. Dadurch soll auf die oft unangenehmen Nasen- und Rachentests verzichtet werden. Die Lehrkraft sammelt die Tupfer ein.

Wer überprüft die Tests?

Die Tests einer Klasse oder Lerngruppe werden zu einem „Pool“ zusammengefasst, bestehend aus maximal 20 Tests. Fahrer holen diese in den Schulen ab und bringen sie in kooperierende Labore. Dort werden die Proben in Form einer Standard-Pool-PCR-Testung ausgewertet.

Was passiert bei einem positiven Testergebnis im Pool?

Das Labor benachrichtigt bis spätestens 6 Uhr am Folgetag die entsprechende Schule. Alle Schülerinnen und Schüler, deren Test sich im Pool befand, müssen zuhause in Isolation bleiben. Eltern sollen zuhause eine erneute „Lolli-Probe“ vornehmen und diese zur Schule bringen. Von dort werden die neuen Proben ins Labor zur Prüfung gebracht.

Die Testtupfer werden im Pool-Verfahren geprüft. Maximal 20 Proben dürfen zu einem Pool gehören. Foto: Olaf Ziegler / FUNKE Foto Services

Schülerinnen und Schüler mit einem negativen Einzeltest dürfen die Schule wieder besuchen, sofern sie nicht durch das Gesundheitsamt als Kontaktpersonen identifiziert worden sind.

Ist der Einzeltest positiv, nimmt das Gesundheitsamt Kontakt zu den Eltern auf, um weitere Schritte abzustimmen.

Bekommen die Schülerinnen und Schüler eine Bescheinigung?

Ja, seit dem 31. Mai bekommen Schulkinder eine Bescheinigung über ihren Test. Das Schulministerium hat zwei Formulare veröffentlicht:

für Schnelltests (PDF)

für PCR-Tests (PDF)

Auf dieser Internetseite beantwortet das NRW-Schulministerium noch weitere Fragen zu den Lolli-Tests.

