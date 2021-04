Symbolbild. In Stadtteilen wie dem Kölnberg (Foto) sind die Inzidenzwerte im Vergleich auffallend hoch. Die Stadt Köln will deshalb bevorzugt Bewohner impfen, ungeachtet der bisherigen Impfreihenfolge. NRW-Ministerpräsident Armin Laschet hält das landesweit in Brennpunkten für notwendig.

Corona-Pandemie Corona NRW: Laschet kündigt Impfaktion in Brennpunkten an

Köln/Düsseldorf. NRW-Ministerpräsident Laschet wirbt für Impf-Schwerpunkte in sozialen Brennpunkten. Die Stadt Köln plant bereits konkrete Aktionen.

NRW-Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) hat in den sozialen Brennpunkten der Großstädte besondere Impfaktionen mit einer Info-Kampagne und mobilen Teams angekündigt. Wo Menschen in beengten Wohnverhältnissen lebten, sei die Gefahr sich anzustecken größer als im großzügig angelegten Einfamilienhaus, sagte Laschet am Mittwoch im Landtag NRW. Deshalb müsse jetzt ein Schwerpunkt gesetzt werden beim Impfen, wo die Menschen enger zusammenlebten als anderswo. Hohe Inzidenzen dürften nicht von der Postleitzahl abhängen, unterstrich der Regierungschef mit Verweis auf große Unterschiede bei der Infektionshöhe in den Stadtvierteln von Köln.

So will die Stadt Köln jetzt in Stadtteilen mit hoher Inzidenz bevorzugt impfen. Dazu bedürfe es allerdings einer besonderen Genehmigung der Landesregierung, sagte eine Sprecherin der Stadt am Mittwoch. Zurzeit gebe die Impfreihenfolge ein solches Vorgehen noch nicht her, erklärte die Sprecherin. Außerdem müsse ausreichend Impfstoff zur Verfügung stehen, sagte sie.

Corona-Impfung: Verstärkte Aufklärung der Bevölkerung nötig

In Köln gibt es - wie in anderen Großstädten auch - massive Unterschiede bei den Corona-Zahlen je nach Stadtteil. In Vierteln mit ärmerer Bevölkerung - wie etwa dem Kölnberg im Stadtteil Meschenich oder im Stadtteil Chorweiler - infizieren sich viel mehr Menschen als in Vierteln mit reichen Einwohnern. Der Krisenstab der Stadt Köln will sich am Freitag mit dem Thema befassen. Falls der Plan umgesetzt werden darf, muss noch geklärt werden, ob die Impfungen durch mobile Teams oder in Arztpraxen erfolgen.

+++ Halten Sie sich beim Thema Corona auf Stand! Hier können Sie unseren kostenlosen täglichen Newsletter bestellen +++

Nach Darstellung von Sozialarbeitern ist vor allem auch eine verstärkte Aufklärung wichtig. Viele Bewohner seien, teils aufgrund mangelnder Sprachkenntnisse, unzureichend über die Notwendigkeit des Impfens und über die zur Verfügung stehenden Angebote informiert. (dpa)