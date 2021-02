Kitas öffnen wieder für alle: Ist das der richtige Kurs?

Essen. Alle Kinder dürfen ab 22. Februar wieder zum eingeschränkten Regelbetrieb in die Kita. Finden Sie die Entscheidung richtig? Stimmen Sie ab!

"Ab nächsten Montag laden wir alle Kinder wieder in die Kita ein", erklärte Familienminister Joachim Stamp (FDP) am Dienstag. Einen Regelbetrieb kann es laut Stamp aber noch nicht geben. In NRW soll nun ein Stufenmodell die Kita-Betreuung regeln. Vorerst ist die Betreuungszeit um zehn Stunden reduziert, die Kinder werden in getrennten Gruppen betreut.

Finden Sie die Entscheidung richtig? Oder ist Ihnen die Pandemie-Lage noch zu unsicher, um die Einrichtungen bereits für alle Kinder zu öffnen? Stimmen Sie ab!

